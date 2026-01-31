18+
31.01.2026, 18:45

Акимат Мангистау о продаже земли иностранцам: опровержен фейк о проекте новой Конституции Казахстана

Общество 0 375

Центром по борьбе с дезинформацией фиксируется распространение ложной информации о том, что якобы в тексте проекта новой Конституции Республики Казахстан отменен запрет на продажу земель иностранцам, передает Lada.kz со ссылкой на Мангистауский областной акимат.

Фото с сайта gov.kz
Фото с сайта gov.kz

Центр заявляет, что данная информация не соответствует действительности и является искажением фактов.

Согласно статье 6 пункту 3 действующей Конституции Республики Казахстан, формулировка в отношении «земли и ее недр, вод, растительного и животного мира, а также других природных ресурсов» является идентичной проекту новой Конституции Республики Казахстан и не претерпела каких-либо изменений.

Дополнительно отмечаем, что Комиссия по конституционной реформе подтвердила, что эти положения должны оставаться неизменными. Более того, если ранее положения, касающиеся вопросов целостности и унитарности государства, содержались в заключительных и переходных положениях, то в проекте новой Конституции они закреплены в начальных главах, в основах конституционного строя, что существенно усиливает правовые гарантии территориальной целостности и неизменности базовых принципов государства, - сказано в сообщении.

Статья 2 проекта новой Конституции Республики Казахстан от 31 января 2026 года:

п. 2. Суверенитет Республики Казахстан распространяется на всю ее территорию. Государство обеспечивает целостность, неприкосновенность, неотчуждаемость своей территории.

п.6. Суверенитет, Независимость, унитарность, территориальная целостность, форма правления Республики Казахстан неизменны.

Таким образом, заявления об отмене запрета на продажу земель иностранцам не имеют под собой правовых оснований и вводят граждан в заблуждение.

Центр по борьбе с дезинформацией напоминает, что умышленное искажение фактов и распространение манипулятивной информации может иметь юридические последствия, и призывает граждан и представителей медиасообщества проверять сведения в официальных источниках и не способствовать распространению деструктивных и манипуляционных интерпретаций.

0
4
0
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь