В Мангистау закрыто движение на трассе Шетпе – Жетыбай

Из-за непогоды трассу Шетпе – Жетыбай закрыли для движения автотранспорта, сообщает Lada.kz со ссылкой на региональный департамент полиции.
Сегодня, 31 декабря, в 21:20 часов в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на трассе Шетпе – Жетыбай.
В Мангистауской области из-за сложных погодных условий стражи порядка продолжают нести службу в усиленном режиме.
Причиной ограничения стали неблагоприятные погодные условия – сильный песчаный ветер. В целях обеспечения безопасности на данной автодороге движение закрыто для всех видов автотранспорта, - сообщили в полиции региона.
В полиции призывают жителей региона быть предельно внимательными на дорогах, учитывать погодные условия и по возможности отказаться от дальних поездок.
Комментарии0 комментарий(ев)