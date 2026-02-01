В Мангистау закрыто движение на трассе Шетпе – Жетыбай

Из-за непогоды трассу Шетпе – Жетыбай закрыли для движения автотранспорта, сообщает Lada.kz со ссылкой на региональный департамент полиции.

Фото пресс-службы ведомства

Сегодня, 31 декабря, в 21:20 часов в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на трассе Шетпе – Жетыбай.

В Мангистауской области из-за сложных погодных условий стражи порядка продолжают нести службу в усиленном режиме.

Причиной ограничения стали неблагоприятные погодные условия – сильный песчаный ветер. В целях обеспечения безопасности на данной автодороге движение закрыто для всех видов автотранспорта, - сообщили в полиции региона.

В полиции призывают жителей региона быть предельно внимательными на дорогах, учитывать погодные условия и по возможности отказаться от дальних поездок.