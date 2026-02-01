В Мангистау появится центр развития урбанистики

Архитектурным обликом города и благоустройством областного центра и других населённых пунктов региона займётся центр урбанистики, который создадут специально для этих целей, передаёт Lada.kz .

Иллюстративное изображение из архива (создано с помощью ИИ)

В управлении строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области сообщили о планах по созданию регионального центра урбанистики. Новая структура будет определять приоритеты в сфере градостроительного развития и инфраструктуры, а также заниматься разработкой единого брендбука архитектурного облика города, дизайн-кода, регламента благоустройства и норм по озеленению территорий.

В дальнейшем центр планирует реализовывать проекты в новых жилых массивах и проводить модернизацию инфраструктуры в сложившихся районах. Ключевое внимание предполагается уделить созданию комфортной и экологически сбалансированной городской среды, расширению зелёных насаждений и развитию общественных пространств.

«Мы планируем создать центр урбанистики - отдельную организацию, которая непосредственно будет заниматься вопросами урбанистики. Это в первую очередь создание многофункциональных общественных пространств - с зелёными зонами, спортивными игровыми площадками, для культурных и других мероприятий», - рассказал Айдос Хамиев, руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области.

Как отметил Айдос Хамиев, положительным примером работы такого центра является город Астана, где за последнее время появилось много красивых и благоустроенных пространств.