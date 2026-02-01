В Мангистау открыли движение на трассе Шетпе -Жетыбай

Иллюстративное фото из архива Lada.kz

Об открытии движения 1 февраля в Мангистауской области сообщает АО НК «КазАвтоЖОЛ».

В 11:00 будет открыто движение для всех видов автотранспорта на участке Шетпе–Жетыбай (км 632–718) автодороги республиканского значения «Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сай-Утес – Шетпе – Жетыбай – Актау».

Позвонив в колл-центр 1403, можно получить дополнительную информацию в любое время суток.

Напомним, из-за непогоды трассу Шетпе – Жетыбай закрыли для движения автотранспорта вечером 31 января.