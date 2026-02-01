Уборка по расписанию: в Актау экологи контролируют предпринимателей

Фото: ДЭ МО

Скопление мусора на своём участке допустили два предпринимательских объекта, расположенных в 8А микрорайоне. Об этом сообщили в департаменте экологии Мангистауской области.

Контейнеры были переполнены, отходы вываливались прямо на землю, а ветер разносил их по территории.

В соответствии со статьёй 505 КоАП РК была применена мера ответственности в виде предупреждения. В случае повторного нарушения будут применяться штрафные санкции. Как отметили в департаменте экологии, мониторинг состояния городского пространства проводится еженедельно.

Напомним, на состояние остановки и прилегающей к ней территории жители Актау, а особенно ближайших домов, жалуются постоянно. Кроме того, нередко там происходит сжигание отходов, и ветром удушающий запах приносит его в жилой микрорайон.

Ст. 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населённых пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зелёных насаждений города и населённых пунктов) влечёт предупреждение или штраф: на физических лиц – в размере 20 МРП (86 500 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – 30 МРП (129 750 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – 40 МРП (173 000 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – 100 МРП (4 325 000 тенге).