В Актау новый мусоровоз провалился в яму

Отсутствие асфальтового покрытия в одном из микрорайонов города стало причиной дорожного происшествия, передаёт Lada.kz .

Фото: ТОО «Zero Waste Ақтау»

Инцидент произошёл сегодня, 1 февраля, в 11:30 в 3 микрорайоне у дома № 21. При объезде маршрута для сбора ТБО мусоровоз ТОО «Zero Waste Ақтау» провалился в яму.

Как рассказали в ТОО «Zero Waste Ақтау», экипаж не пострадал.

«При первичном осмотре видимых повреждений техники не обнаружено. В качестве меры предосторожности машина доставлена на производственную базу для детального технического обследования», - сообщили в ТОО «Zero Waste Ақтау».

Для обеспечения бесперебойной работы на маршрут оперативно выведена резервная спецтехника. График вывоза мусора не нарушен.