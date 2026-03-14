14.03.2026, 15:56

В Актау начнётся строительство парогазовой установки за 108 млрд тенге

Общество 0 1 610 Сергей Кораблев

Правительство Казахстана одобрило подписание инвестиционного соглашения о строительстве парогазовой установки мощностью 160 МВт в Актау, сообщает Lada.kz.

По данным официального информационного ресурса Премьер-министра РК, проект реализуется в рамках поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Соглашение будет заключено между Министерством энергетики РК и ТОО «Актауская энергетическая компания».

Компания была создана в 2024 году совместно с китайской государственной корпорацией China Huadian Corporation Ltd., входящей в пятёрку крупнейших производителей электроэнергии в Китае.

Общий объём инвестиций в проект составляет около 108 млрд тенге. При этом 70 % финансирования обеспечит китайский инвестор, а 30 % - казахстанская сторона.

Строительство новой парогазовой установки планируется на площадке ТОО «МАЭК». Ввести объект в эксплуатацию намерены в июне 2027 года.

Согласно условиям соглашения, инвестор создаст более 300 новых рабочих мест для казахстанских специалистов. Кроме того, предусмотрено ежегодное предоставление грантов для обучения сотрудников в магистратуре по специальности «Электроэнергетика» в профильных вузах Китая.

Также в рамках проекта планируется внедрение системы непрерывного обучения и программы повышения квалификации для казахстанских кадров. После завершения срока действия соглашения парогазовая установка будет безвозмездно передана на баланс ТОО «МАЭК».

Ранее Актауская энергетическая компания уже начала работы по расширению существующих мощностей предприятия. Ожидается, что реализация проекта позволит снизить дефицит электроэнергии в регионе, повысить надёжность энергоснабжения Мангистауской области и укрепить устойчивость энергетической системы страны.

Напомним, проект по строительству парогазовой установки обсуждался в прошлом году.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь