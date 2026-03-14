В Актау начнётся строительство парогазовой установки за 108 млрд тенге

Правительство Казахстана одобрило подписание инвестиционного соглашения о строительстве парогазовой установки мощностью 160 МВт в Актау, сообщает Lada.kz .

По данным официального информационного ресурса Премьер-министра РК, проект реализуется в рамках поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Соглашение будет заключено между Министерством энергетики РК и ТОО «Актауская энергетическая компания».

Компания была создана в 2024 году совместно с китайской государственной корпорацией China Huadian Corporation Ltd., входящей в пятёрку крупнейших производителей электроэнергии в Китае.

Общий объём инвестиций в проект составляет около 108 млрд тенге. При этом 70 % финансирования обеспечит китайский инвестор, а 30 % - казахстанская сторона.

Строительство новой парогазовой установки планируется на площадке ТОО «МАЭК». Ввести объект в эксплуатацию намерены в июне 2027 года.

Согласно условиям соглашения, инвестор создаст более 300 новых рабочих мест для казахстанских специалистов. Кроме того, предусмотрено ежегодное предоставление грантов для обучения сотрудников в магистратуре по специальности «Электроэнергетика» в профильных вузах Китая.

Также в рамках проекта планируется внедрение системы непрерывного обучения и программы повышения квалификации для казахстанских кадров. После завершения срока действия соглашения парогазовая установка будет безвозмездно передана на баланс ТОО «МАЭК».

Ранее Актауская энергетическая компания уже начала работы по расширению существующих мощностей предприятия. Ожидается, что реализация проекта позволит снизить дефицит электроэнергии в регионе, повысить надёжность энергоснабжения Мангистауской области и укрепить устойчивость энергетической системы страны.

Напомним, проект по строительству парогазовой установки обсуждался в прошлом году.