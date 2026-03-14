Пешеходный путь закрыт: жители Актау ходят прямо по проезжей части

Жители 2‑го микрорайона обратились с жалобой на ситуацию возле строящегося жилого комплекса, расположенного напротив гостинично-оздоровительного комплекса Mandarin. По словам горожан, после установки забора вдоль строительного участка пешеходный проход оказался полностью перекрыт, сообщает Lada.kz .

Фото местных жителей

Как отмечают жители, раньше на этом месте были высажены кустарники, вдоль которых люди могли безопасно проходить, не выходя на дорогу. Однако после начала строительных работ зелёные насаждения убрали, а забор установили практически вплотную к проезжей части.

В результате, утверждают горожане, пешеходам теперь приходится передвигаться прямо по дороге. При этом этим маршрутом ежедневно пользуются дети и подростки, которые идут в школу, колледжи и другие учебные заведения.

Жители микрорайона опасаются, что такая ситуация может быть небезопасной и привести к ДТП.

Общественники и неравнодушные жители микрорайона просят городские власти проверить законность установки ограждения и выяснить, почему при строительстве ЖК не был предусмотрен тротуар для пешеходов.

Редакция Lada.kz направила запрос в городской акимат Актау с просьбой разъяснить ситуацию.

В отделе архитектуры сообщили, что ответственным органом является управление государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК).

