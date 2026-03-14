Новости Актау и Мангыстау
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
14.03.2026, 18:22

Пешеходный путь закрыт: жители Актау ходят прямо по проезжей части

Общество 0 1 356 Сергей Кораблев

Жители 2‑го микрорайона обратились с жалобой на ситуацию возле строящегося жилого комплекса, расположенного напротив гостинично-оздоровительного комплекса Mandarin. По словам горожан, после установки забора вдоль строительного участка пешеходный проход оказался полностью перекрыт, сообщает Lada.kz.

Фото местных жителей
Фото местных жителей

Как отмечают жители, раньше на этом месте были высажены кустарники, вдоль которых люди могли безопасно проходить, не выходя на дорогу. Однако после начала строительных работ зелёные насаждения убрали, а забор установили практически вплотную к проезжей части.

В результате, утверждают горожане, пешеходам теперь приходится передвигаться прямо по дороге. При этом этим маршрутом ежедневно пользуются дети и подростки, которые идут в школу, колледжи и другие учебные заведения.

Жители микрорайона опасаются, что такая ситуация может быть небезопасной и привести к ДТП.

Общественники и неравнодушные жители микрорайона просят городские власти проверить законность установки ограждения и выяснить, почему при строительстве ЖК не был предусмотрен тротуар для пешеходов.

Редакция Lada.kz направила запрос в городской акимат Актау с просьбой разъяснить ситуацию.

В отделе архитектуры сообщили, что ответственным органом является управление государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК).

Напомним, долгострой в центре Актау тревожит жителей города.

Комментарии

2 комментарий(ев)
dimka_88
dimka_88
Для машин тоже закрыт обзор из-за забора, там поворот и итак трудно разъехаться, ещё и забор теперь мешает увидеть встречную машину
14.03.2026, 15:07
fox1167
fox1167
"Пешеходный путь закрыт: жители Актау ходят прямо по проезжей части"---То же самое и у кафе "Rumman grill" в 11 мкр возле 23-го дома! Посетители этого кафе заняли весь пешеходный тротуар и люди теперь вынуждены ходить по проезжей части дороги, подвергая себя опасности! Патрульные машины постоянно проезжают мимо, игнорируя это нарушение ПДД. Акимат и управление Дорожной полиции постоянно мониторят СМИ, и не обращают внимания на мои замечания. Постоянно поднимаю эту тему!
14.03.2026, 13:50
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь