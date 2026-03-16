16.03.2026, 09:34

Скончался ветеран атомной отрасли Мангистауской области

Общество 0 2 257 Сергей Кораблев

На 98-ом году жизни скончался Владимир Тропин – крупный специалист в сфере радиационной безопасности и один из ветеранов атомной отрасли региона, сообщает Lada.kz.

Фото предоставили в ТОО «МАЭК»

Как сообщили в ТОО «МАЭК», Владимир Тропин (01.01.1928 – 14.03.2026) посвятил всю свою жизнь труду и выбранной профессии. Его путь как специалиста начался в 1969 году, когда он начал работать инженером-механиком. За годы работы он стал признанным экспертом в сфере радиационной безопасности.

Владимир Тропин принимал участие в проектировании, монтаже и вводе в эксплуатацию атомного реактора. Он оставался в профессии до глубокой старости и только в 2016 году, в возрасте 89 лет, вышел на заслуженную пенсию.

Коллеги вспоминают Владимира Тропина как принципиального, надежного человека и настоящего профессионала своего дела. Его ценили за богатый опыт, мудрость и преданность работе.

Светлая память о нем сохранится в сердцах родных, друзей и коллег.

Напомним, в прошлом месяце ушел из жизни заслуженный работник атомной отрасли Казахстана I, II и III степени РУ БН-350 Сергей Зленко.

