Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
16.03.2026, 10:47

Рецепт европейского салата с казахским колоритом разработал преподаватель в Актау

Гульмира Садырова

Оригинальный салат, в котором элементы казахской национальной кухни гармонично сочетаются с современной гастрономией, разработала преподаватель Мангистауского колледжа туризма Жанымай Рзабекова. Его особенность заключается в использовании традиционного казахского продукта из конины – казы, передает Lada.kz.

Салат с казахским колоритом. Фото предоставила Г.Кушанова
В блюде сохранен баланс вкусов национальных и европейских ингредиентов.

Готовится оно из казы, придающего салату особый аромат и национальный колорит, красного лука, каперсов, яиц, зерновой горчицы и авокадо.  

Насыщенный вкус казы гармонично сочетается с мягкостью авокадо, кислинкой каперсов и легкой остротой зерновой горчицы. В результате получается оригинальный и полезный салат. Такие новые рецепты, на мой взгляд, позволяют представить национальные блюда в новом формате, способствуют развитию гастрономического туризма и повышают интерес молодежи к казахской национальной кухне, - пояснила Жанымай Рзабекова.

Объединение традиционной казахской кухни и современной гастрономии, по мнению автора, – это главная идея салата.

Идея создания этого салата возникла из стремления представить наше национальное блюдо в современном стиле. Традиционный и вкусный казахский продукт – казы – было решено подать в новом формате, в виде салата. Основной целью стало создание необычного и интересного блюда, в котором вкус казы гармонично сочетается с другими ингредиентами, - добавила преподаватель.

Жанымай Рзабекова три года работает преподавателем специальных дисциплин, одна из них – «Организация питания» . Ведёт теоретические занятия для студентов, обучающихся по специальностям «Технолог», «Кондитер» и «Повар». В 2025–2026 учебном году под её кураторством обучение завершат 26 студентов.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь