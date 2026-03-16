Рецепт европейского салата с казахским колоритом разработал преподаватель в Актау

Оригинальный салат, в котором элементы казахской национальной кухни гармонично сочетаются с современной гастрономией, разработала преподаватель Мангистауского колледжа туризма Жанымай Рзабекова. Его особенность заключается в использовании традиционного казахского продукта из конины – казы, передает Lada.kz .

Салат с казахским колоритом. Фото предоставила Г.Кушанова

В блюде сохранен баланс вкусов национальных и европейских ингредиентов.

Готовится оно из казы, придающего салату особый аромат и национальный колорит, красного лука, каперсов, яиц, зерновой горчицы и авокадо.

Насыщенный вкус казы гармонично сочетается с мягкостью авокадо, кислинкой каперсов и легкой остротой зерновой горчицы. В результате получается оригинальный и полезный салат. Такие новые рецепты, на мой взгляд, позволяют представить национальные блюда в новом формате, способствуют развитию гастрономического туризма и повышают интерес молодежи к казахской национальной кухне, - пояснила Жанымай Рзабекова.

Объединение традиционной казахской кухни и современной гастрономии, по мнению автора, – это главная идея салата.

Идея создания этого салата возникла из стремления представить наше национальное блюдо в современном стиле. Традиционный и вкусный казахский продукт – казы – было решено подать в новом формате, в виде салата. Основной целью стало создание необычного и интересного блюда, в котором вкус казы гармонично сочетается с другими ингредиентами, - добавила преподаватель.

Жанымай Рзабекова три года работает преподавателем специальных дисциплин, одна из них – «Организация питания» . Ведёт теоретические занятия для студентов, обучающихся по специальностям «Технолог», «Кондитер» и «Повар». В 2025–2026 учебном году под её кураторством обучение завершат 26 студентов.