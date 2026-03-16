Водителям Мангистау напомнили о сроке уплаты налога на транспорт

Владельцам автомобилей необходимо уплатить налог на транспортные средства. В случае просрочки налогоплательщикам будет начисляться пеня, а задолженность могут передать судебным исполнителям, сообщает Lada.kz .

Налог за 2025 год необходимо оплатить до 1 апреля 2026 года по месту жительства налогоплательщика (в управление государственных доходов по месту регистрации).

Реквизиты для уплаты:

КБК – 104402 (налог на транспортные средства с физических лиц);

КНП – 911;

КНП для пени – 912.

При оплате необходимо указать:

ФИО налогоплательщика;

ИИН;

VIN-код транспортного средства;

налоговый период.

Сумма налога зависит от:

объема двигателя транспортного средства;

типа транспортного средства;

размера МРП (в 2025 году – 3 932 тенге).

Если транспортное средство приобретено или продано в течение года, налог рассчитывается пропорционально количеству месяцев владения.

Оплатить налог можно:

через банковские приложения (Kaspi, Halyk и др.);

через портал eGov;

через приложение e-Salyq Azamat;

в банках второго уровня и отделениях АО «Казпочта».

При несвоевременной уплате начисляется пеня, а задолженность может быть передана частным судебным исполнителям.

Напомним, ранее Lada.kz сообщала о том, как самостоятельно рассчитать налог на транспорт в Казахстане, не дожидаясь уведомления.