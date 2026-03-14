Как самостоятельно рассчитать налог на транспорт в Казахстане, не дожидаясь уведомления

Казахстанцам обычно не нужно самим вычислять налог на транспорт: банки второго уровня присылают push-уведомления с уже рассчитанной суммой, которую можно оплатить одним кликом. Но при желании проверить цифры заранее или ускорить процесс налог можно посчитать и оплатить самостоятельно. Разберемся, как правильно рассчитать и оплатить платеж, чтобы избежать штрафов и проблем с государственными органами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz .

Что говорит закон: самостоятельный расчет налога

Согласно статье 566 Налогового кодекса Республики Казахстан, налог на транспортные средства рассчитывается самостоятельно налогоплательщиком. Информация подтверждена ДГД по Акмолинской области.

Это значит, что государство не пришлет готовый счет: ответственность за правильность суммы лежит на владельце автомобиля.

Где рассчитать сумму налога

Рассчитать налог на транспорт можно двумя способами:

Электронный сервис «Расчет налога на транспорт» на портале Комитета государственных доходов МФ РК — kgd.gov.kz.

Мобильное приложение e-Salyq Azamat в разделе «Калькуляторы».

Эти инструменты позволяют получить точную сумму налога, исходя из характеристик вашего транспортного средства и срока владения им.

Какие данные нужны для расчета

Чтобы определить точную сумму налога, необходимо указать:

Год исчисления налога — для уплаты в 2026 году это 2025 год. Количество месяцев фактического владения транспортным средством. Вид транспортного средства — легковой, грузовой, мотоцикл и т.д. Объем двигателя — чем больше двигатель, тем выше ставка налога.

Как формируется ставка

Ставка налога зависит от двух факторов:

Размер месячного расчетного показателя (МРП). Объем двигателя транспортного средства.

При этом используется МРП, действующий на 1 января года расчета. Для 2025 года МРП составляет 3 932 тенге.

Оплата налога: где и как

Налог уплачивается по месту жительства физического лица. При оплате через банки или банкоматы важно указать:

Код бюджетной классификации (КБК) — 104402

Код назначения платежа (КНП) — 911

КНП для пени — 912

Кроме того, для корректной оплаты необходим VIN-код — уникальный идентификатор транспортного средства из 17 символов, указанный в техническом паспорте:

Для легковых автомобилей — номер кузова

Для грузовых — номер шасси

Что делать при отсутствии транспортного средства

Если автомобиль был утерян, угнан или по другим причинам отсутствует, владелец должен предоставить подтверждающие документы из уполномоченного государственного органа в управление государственных доходов по месту жительства. Без этого налог по закону считается подлежащим уплате.

Крайний срок уплаты

Все физические лица должны оплатить налог на транспортные средства за 2025 год не позднее 1 апреля 2026 года. Просрочка может повлечь начисление пени и дополнительные штрафы.

