Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
17.03.2026, 09:12

Мангистау продолжает терять позиции по высокой рождаемости в Казахстане

Сергей Кораблев

Мангистауская область стала одним из регионов с самым высоким уровнем рождаемости в стране. При этом если годами ранее регион занимал первые места, то теперь лидер сменился, сообщает Lada.kz.

Фото сгенерировано при помощи ИИ
Фото сгенерировано при помощи ИИ

По данным Бюро национальной статистики, за 12 месяцев 2025 года в Казахстане родилось 335 тысяч детей. Из них 51,5% составили мальчики, а 48,5% – девочки.

Наиболее высокие коэффициенты рождаемости зафиксированы в Туркестанской области – 22,22 на тысячу населения, городе Шымкент – 21,76 и Мангистауской области – 21,40.

Основная доля рождений приходится на женщин в возрасте 25-29 лет – 27%, а также 30-34 лет – 26,1%.

В прошлом году девушки младше 20 лет родили 10,4 тысячи детей. При этом у женщин старше 50 лет родилось 148 детей. Наибольшее число рождений у матерей до 20 лет зарегистрировано в Туркестанской области, а у матерей старше 50 лет – в Алматы.

Также отмечается, что 24% новорожденных стали первенцами в семье – это 79,8 тысячи детей. Четвёртым ребёнком по очередности в семье стали более 53,5 тысячи детей, что составляет 16% от общего числа рождений.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2025 году в Мангистау отмечен спад рождаемости.

При этом в 2024 году регион, находясь в тройке лидеров, был на позицию выше – Туркестанская, Мангистауская области, далее шел Шымкент.

