Мангистау продолжает терять позиции по высокой рождаемости в Казахстане

Мангистауская область стала одним из регионов с самым высоким уровнем рождаемости в стране. При этом если годами ранее регион занимал первые места, то теперь лидер сменился, сообщает Lada.kz .

По данным Бюро национальной статистики, за 12 месяцев 2025 года в Казахстане родилось 335 тысяч детей. Из них 51,5% составили мальчики, а 48,5% – девочки.

Наиболее высокие коэффициенты рождаемости зафиксированы в Туркестанской области – 22,22 на тысячу населения, городе Шымкент – 21,76 и Мангистауской области – 21,40.

Основная доля рождений приходится на женщин в возрасте 25-29 лет – 27%, а также 30-34 лет – 26,1%.

В прошлом году девушки младше 20 лет родили 10,4 тысячи детей. При этом у женщин старше 50 лет родилось 148 детей. Наибольшее число рождений у матерей до 20 лет зарегистрировано в Туркестанской области, а у матерей старше 50 лет – в Алматы.

Также отмечается, что 24% новорожденных стали первенцами в семье – это 79,8 тысячи детей. Четвёртым ребёнком по очередности в семье стали более 53,5 тысячи детей, что составляет 16% от общего числа рождений.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2025 году в Мангистау отмечен спад рождаемости.

При этом в 2024 году регион, находясь в тройке лидеров, был на позицию выше – Туркестанская, Мангистауская области, далее шел Шымкент.