Референдум в Мангистау: сколько жителей проголосовали «против»

Стало известно количество мангистаусцев, проголосовавших против поправок в Конституцию. Предварительные итоги опубликовала Центральная избирательная комиссия, сообщает Lada.kz .

В целом по стране участие в референдуме приняли 9 127 192 человека, что составляет 73,12% от общего числа избирателей. Положительное решение поддержали 7 954 667 граждан, или 87,15% проголосовавших.

В Мангистауской области участие в голосовании приняли 345 554 человека.

Из них 322 732 избирателя, или 93,40%, проголосовали за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум. Против проголосовали 9 303 человека.

Также в регионе зафиксировано 7 844 бюллетеня, признанных недействительными, и 5 675 бюллетеней, признанных действительными, но не учитываемых при подсчете.

Всего право участвовать в голосовании в Мангистауской области имели 444 875 граждан.

В таблице ниже можно посмотреть, как распределились голоса в других регионах.

Напомним, явка на референдуме в регионе составила почти 78%.