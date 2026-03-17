Дорогу между «Сохо 14» и ТРК «Астана» расширят по решению суда в Актау

Суд обязал освободить самовольно занятые территории у жилого комплекса в Актау, передаёт Lada.kz по информации пресс-службы мангистауского областного суда.

Судебная коллегия по гражданским делам Мангистауской области вынесла решение об освобождении самовольно занятых городских территорий вокруг одного из жилых комплексов в Актау.

Согласно решению, собственники обязаны освободить прилегающую территорию, включая участки, ранее занятые под различные конструкции и парковочные зоны.

Как отмечается, разбирательство по данному делу длилось с ноября 2024 года. Изначально общественники выступили с требованием освободить тротуар от размещённых на нём труб и тумб, а также отодвинуть объекты в сторону здания. По их словам, часть кафе занимала значительную часть пешеходной зоны, что мешало свободному передвижению жителей.

Кроме того, по данным активистов, была занята городская территория, предназначенная под детскую площадку — на этом участке организовали парковку.

Теперь, согласно решению суда, должна быть увеличена проезжая часть между домом «Сохо 14» и ТРК «Астана».

Напомним, жители 14 микрорайона выступили против захвата городской территории застройщиком.