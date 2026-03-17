17.03.2026, 11:20

Дорогу между «Сохо 14» и ТРК «Астана» расширят по решению суда в Актау

Общество 0 3 864 Наталья Вронская

Суд обязал освободить самовольно занятые территории у жилого комплекса в Актау, передаёт Lada.kz по информации пресс-службы мангистауского областного суда.

фото с сайта https://app.envato.com/

Судебная коллегия по гражданским делам Мангистауской области вынесла решение об освобождении самовольно занятых городских территорий вокруг одного из жилых комплексов в Актау.

Согласно решению, собственники обязаны освободить прилегающую территорию, включая участки, ранее занятые под различные конструкции и парковочные зоны.

Как отмечается, разбирательство по данному делу длилось с ноября 2024 года. Изначально общественники выступили с требованием освободить тротуар от размещённых на нём труб и тумб, а также отодвинуть объекты в сторону здания. По их словам, часть кафе занимала значительную часть пешеходной зоны, что мешало свободному передвижению жителей.

Кроме того, по данным активистов, была занята городская территория, предназначенная под детскую площадку — на этом участке организовали парковку.

Теперь, согласно решению суда, должна быть увеличена проезжая часть между домом «Сохо 14» и ТРК «Астана».

Напомним, жители 14 микрорайона выступили против захвата городской территории застройщиком.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь