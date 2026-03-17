Арт-пауза перед праздником: в Актау откроют выставку художников Мангистау

В Актау в преддверии праздника Наурыз состоится выставка мангистауских художников под названием «Әз Наурыз», передаёт Lada.kz по информации Центра общественных коммуникаций.
Мероприятие организовано Мангистауским областным филиалом общественного объединения «Союз художников Республики Казахстан».
Основная цель выставки — представить творческий потенциал художников региона и популяризировать культурно-духовное значение праздника Наурыз.
В экспозиции будут представлены работы местных мастеров кисти, отражающие смысл и атмосферу праздника. Через изобразительное искусство посетители смогут увидеть национальные ценности, весеннее обновление и пробуждение природы.
Открытие выставки состоится 20 марта в 17:00.
Мероприятие пройдёт в арт-галерее «Әлем» по адресу: 11-й микрорайон, дом 7.
