Арт-пауза перед праздником: в Актау откроют выставку художников Мангистау

В Актау в преддверии праздника Наурыз состоится выставка мангистауских художников под названием «Әз Наурыз», передаёт Lada.kz по информации Центра общественных коммуникаций.

иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

Мероприятие организовано Мангистауским областным филиалом общественного объединения «Союз художников Республики Казахстан».

Основная цель выставки — представить творческий потенциал художников региона и популяризировать культурно-духовное значение праздника Наурыз.

В экспозиции будут представлены работы местных мастеров кисти, отражающие смысл и атмосферу праздника. Через изобразительное искусство посетители смогут увидеть национальные ценности, весеннее обновление и пробуждение природы.

Открытие выставки состоится 20 марта в 17:00.

Мероприятие пройдёт в арт-галерее «Әлем» по адресу: 11-й микрорайон, дом 7.