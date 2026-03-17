18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
479.02
551.11
5.82
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
17.03.2026, 16:48

В Актау пройдут масштабные праздничные мероприятия к Наурызу

Общество 0 3 238 Наталья Вронская

В Актау 21 и 22 марта состоятся культурно-массовые мероприятия, посвящённые празднику Наурыз. Программа под названием «Ұлыс күні, қош келдің еліме» охватит набережную города и амфитеатр, где для жителей и гостей подготовлены концерты, выставки и народные гуляния, передаёт Lada.kz.

фото архив Lada.kz
Суббота, 21 марта:

Праздничные мероприятия начнутся вечером.

С 17:00 на набережной развернётся этноаул, где пройдут выставки, развлекательные и культурные программы.

В 19:00 на сцене амфитеатра состоится театрализованная концертная программа «Алтыбақан», подготовленная с участием молодёжи.

Воскресенье, 22 марта:

Основные события развернутся с самого утра.

С 09:00 на набережной одновременно начнут работу:

  • этноаул с выставками и развлекательной программой,

  • ярмарка ремесленников и национальные спортивные игры,

  • выставка цифровых возможностей «Digital Nauryz» в формате цифрового юрточного пространства.

В 10:00 стартует праздничное шествие «Берекелі Наурыз-мерекелі шеру», посвящённое национальному искусству и традициям. Принять участие смогут все желающие жители и гости Мангистау. Старт — в 14 микрорайоне возле ТЦ «Астана».

В 11:00 на сцене амфитеатра состоится театрализованное представление и концерт «Ұлыс күні, қош келдің Еліме!». Специальным гостем вечера станет эстрадный певец Ақылбек Жеменей.

В 13:00 пройдёт детский праздничный концерт «Қош келдің, Наурыз!», а в 16:00 — выступление творческих коллективов города.

День завершится в 19:00 большим концертом в амфитеатре.

21
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь