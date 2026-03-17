В Актау пройдут масштабные праздничные мероприятия к Наурызу

В Актау 21 и 22 марта состоятся культурно-массовые мероприятия, посвящённые празднику Наурыз. Программа под названием «Ұлыс күні, қош келдің еліме» охватит набережную города и амфитеатр, где для жителей и гостей подготовлены концерты, выставки и народные гуляния, передаёт Lada.kz.

Суббота, 21 марта:

Праздничные мероприятия начнутся вечером.

С 17:00 на набережной развернётся этноаул, где пройдут выставки, развлекательные и культурные программы.

В 19:00 на сцене амфитеатра состоится театрализованная концертная программа «Алтыбақан», подготовленная с участием молодёжи.

Воскресенье, 22 марта:

Основные события развернутся с самого утра.

С 09:00 на набережной одновременно начнут работу:

этноаул с выставками и развлекательной программой,

ярмарка ремесленников и национальные спортивные игры,

выставка цифровых возможностей «Digital Nauryz» в формате цифрового юрточного пространства.

В 10:00 стартует праздничное шествие «Берекелі Наурыз-мерекелі шеру», посвящённое национальному искусству и традициям. Принять участие смогут все желающие жители и гости Мангистау. Старт — в 14 микрорайоне возле ТЦ «Астана».

В 11:00 на сцене амфитеатра состоится театрализованное представление и концерт «Ұлыс күні, қош келдің Еліме!». Специальным гостем вечера станет эстрадный певец Ақылбек Жеменей.

В 13:00 пройдёт детский праздничный концерт «Қош келдің, Наурыз!», а в 16:00 — выступление творческих коллективов города.

День завершится в 19:00 большим концертом в амфитеатре.