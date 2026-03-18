18.03.2026, 16:46

FlyArystan продлевает временную отмену рейсов Актау - Дубай до 19 апреля

Лиана Рязанцева

Решение принято в связи с сохраняющейся нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке и действующими ограничениями в регионе. Об этом сообщает Lada.kz  со ссылкой на авиакомпанию FlyArystan.  

Фото авикомпании

По информации авиакомпании, выполнение рейсов из Актау в Дубай временно приостановлено до 19 апреля.

В текущих условиях выполнение полётов остаётся невозможным, в связи с чем период приостановки продлён. Все решения принимаются с безусловным приоритетом обеспечения безопасности полётов. Пассажирам отменённых рейсов будет предложено бесплатное перебронирование на более позднюю дату или полный возврат стоимости билета без удержания штрафов по месту приобретения. Пассажиры, приобретавшие билеты на сайте FlyArystan или в мобильном приложении, могут управлять бронированием онлайн. Остальным пассажирам необходимо обратиться к своему соответствующему туроператору или в турагентство, - говорится в сообщении авиакомпании.

Напомним, ранее авиакомпания уже сообщала о временной отмене рейсов по данному направлению до 31 марта.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь