FlyArystan продлевает временную отмену рейсов Актау - Дубай до 19 апреля

По информации авиакомпании, выполнение рейсов из Актау в Дубай временно приостановлено до 19 апреля.

В текущих условиях выполнение полётов остаётся невозможным, в связи с чем период приостановки продлён. Все решения принимаются с безусловным приоритетом обеспечения безопасности полётов. Пассажирам отменённых рейсов будет предложено бесплатное перебронирование на более позднюю дату или полный возврат стоимости билета без удержания штрафов по месту приобретения. Пассажиры, приобретавшие билеты на сайте FlyArystan или в мобильном приложении, могут управлять бронированием онлайн. Остальным пассажирам необходимо обратиться к своему соответствующему туроператору или в турагентство, - говорится в сообщении авиакомпании.