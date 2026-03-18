Силомеры на набережной Актау проверят после жалоб горожан

Граждане обратили внимание на силомеры, установленные на набережной, в том числе на спуске от памятника Жалау Мынбаева в 5А микрорайоне. По их словам, в других частях города такие объекты уже убирают, однако здесь они продолжают работать.

«Везде убирают по городу, а эти остались. Кто-то их крышует?» — задаются вопросом горожане.

В городском акимате прокомментировали ситуацию, отметив, что отдел предпринимательства на постоянной основе проводит ежедневный мониторинг территории города на предмет выявления незаконно установленных объектов.

«В том случае, если силомеры в 5А микрорайоне размещены без разрешительных документов, будут приняты меры административного воздействия. Владельца могут привлечь к ответственности с наложением штрафа при участии сотрудников полиции. Сами же силомеры изымают и помещают на штрафстоянку до принятия дальнейших процессуальных решений», — ответили чиновники.

Напомним, во время очередной проверки в Актау обнаружены четыре силомера, установленные незаконно на площади «Ынтымак» в 11 микрорайоне.