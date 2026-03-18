В Мангистау снизился уровень заболеваемости туберкулёзом

В Мангистауской области проводится месячник по профилактике туберкулёза. Координирует кампанию региональный центр фтизиопульмонологии, в руководстве которого заявили о снижении показателя заболеваемости, сообщает Lada.kz .

Прием фтизиотерапевта. Фото предоставили в центре

В рамках месячника по профилактике туберкулёза, который проходит с 16 по 31 марта, в регионе проводится информационно-разъяснительная работа среди населения, направленная на предупреждение заболевания и его раннее выявление. Для жителей организованы бесплатные флюорографические обследования и консультации врача-фтизиатра.

«В Мангистауской области наблюдается тенденция к снижению уровня заболеваемости туберкулёзом. В 2025 году общий показатель составил 9,2 на 100 тысяч населения, в том числе среди взрослых - 14,1, среди подростков - 7,2, среди детей - 1,4. В 2026 году показатель снизился до 8,3, из них взрослые - 12,6, подростки - 4,5, дети - 1,7. Тем не менее снижение уровня заболеваемости не даёт нам повода для спокойствия, необходимо работать и далее для достижения результатов», - прокомментировал Алмабек Бисен, директор центра фтизиопульмонологии.

В эти дни во всех медицинских учреждениях области проводятся профилактические осмотры и флюорографические исследования, лекции и разъяснительная работа в образовательных учреждениях и трудовых коллективах, а также акции и дни открытых дверей. Основная цель месячника — снижение уровня распространения туберкулёза, его выявление на ранних стадиях и повышение ответственности граждан за собственное здоровье.

Главный фтизиотерапевт области призвал жителей ежегодно проходить обследование и при появлении таких симптомов, как длительный кашель, слабость, потеря веса и повышение температуры, незамедлительно обращаться к врачу.