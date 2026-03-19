«Это халатность!»: пассажирка с собакой не смогла улететь из Алматы в Актау

В социальной сети Threads пассажирка авиакомпании Scat рассказала о неприятной ситуации: вместо рейса из Алматы в Актау она была вынуждена вместе со своим питомцем остаться в аэропорту, при этом потеряв и деньги за билеты, и переноску для своей собаки. Перевозчик прокомментировал инцидент, сообщает Lada.kz .

По словам девушки, она заранее оформила перевозку своей собаки и подготовила все необходимое, однако улететь так и не смогла – её и питомца сняли с рейса.

Все требования были выполнены, около 300 000 тенге ушли в никуда, так как нас сняли с рейса. Я столкнулась с откровенно жестоким и недопустимым обращением с моей собакой со стороны авиакомпании «Scat». Моя собака – дрессированная, с паспортом, полностью здорова, не агрессивна и социализирована. Все требования были соблюдены. Несмотря на это, отношение к животному было как к грузу без какой-либо ценности. Я не увидела ни элементарной осторожности, ни уважения, ни понимания, что речь идет о живом существе. Такое обращение – это не просто непрофессионализм, это халатность! Я требую объяснений и пересмотра стандартов перевозки животных. Потому что это не «услуга», а ответственность за жизнь, - написала девушка в соцсетях.

Девушка отметила, что из-за небрежного обращения клетка была погнута и сломана.

Клетка полностью соответствовала их правилам. Это было заранее подтверждено. Клетку полностью уничтожили. Она была погнута, сломана. Из нее торчали острые металлические части. Деформация внутрь говорит о сильном внешнем воздействии. Вероятно ее уронили или на нее бросали другой груз, - раассказала она.

В авиакомпании «SCAT» прокомментировали инцидент.

Владелица животного обратилась с запросом на перевозку животного, и заявка была оформлена в установленном порядке. Однако при доставке контейнера к воздушному судну экипажем было установлено, что он не соответствует обязательным требованиям, предъявляемым к перевозке животных. В связи с этим в погрузке было отказано. Решение о не допуске животного к перевозке было принято исключительно по соображениям его безопасности и благополучия. Использование контейнера, не отвечающего установленным нормам, могло создать риски для состояния животного в ходе полёта. Подчёркиваем, что транспортировка животного от здания терминала до воздушного судна осуществляется службами аэропорта. Сотрудники авиакомпании данный этап перевозки не обеспечивают, - заявили в авиакомпании.

Также там отметили, что проводится внутренняя проверка по факту принятия животного к перевозке в контейнере, не соответствующем установленным требованиям.

По её итогам к ответственным сотрудникам будут применены меры дисциплинарного воздействия, - заключили в авиакомпании.

По словам пассажирки, ей пришлось покинуть самолет, девушка осталась в аэропорту вместе с собакой.