19.03.2026, 09:11

«Это халатность!»: пассажирка с собакой не смогла улететь из Алматы в Актау

Общество 0 2 548 Лиана Рязанцева

В социальной сети Threads пассажирка авиакомпании Scat рассказала о неприятной ситуации: вместо рейса из Алматы в Актау она была вынуждена вместе со своим питомцем остаться в аэропорту, при этом потеряв и деньги за билеты, и переноску для своей собаки. Перевозчик прокомментировал инцидент, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

По словам девушки, она заранее оформила перевозку своей собаки и подготовила все необходимое, однако улететь так и не смогла – её и питомца сняли с рейса.

Все требования были выполнены, около 300 000 тенге ушли в никуда, так как нас сняли с рейса. Я столкнулась с откровенно жестоким и недопустимым обращением с моей собакой со стороны авиакомпании «Scat». Моя собака – дрессированная, с паспортом, полностью здорова, не агрессивна и социализирована. Все требования были соблюдены. Несмотря на это, отношение к животному было как к грузу без какой-либо ценности. Я не увидела ни элементарной осторожности, ни уважения, ни понимания, что речь идет о живом существе. Такое обращение – это не просто непрофессионализм, это халатность! Я требую объяснений и пересмотра стандартов перевозки животных. Потому что это не «услуга», а ответственность за жизнь, -  написала девушка в соцсетях.

Девушка отметила, что из-за небрежного обращения клетка была погнута и сломана.

Клетка полностью соответствовала их правилам. Это было заранее подтверждено. Клетку полностью уничтожили. Она была погнута, сломана. Из нее торчали острые металлические части. Деформация внутрь говорит о сильном внешнем воздействии. Вероятно ее уронили или на нее бросали другой груз, - раассказала она. 

В авиакомпании «SCAT» прокомментировали инцидент.

Владелица животного обратилась с запросом на перевозку животного, и заявка была оформлена в установленном порядке. Однако при доставке контейнера к воздушному судну экипажем было установлено, что он не соответствует обязательным требованиям, предъявляемым к перевозке животных. В связи с этим в погрузке было отказано. Решение о не допуске животного к перевозке было принято исключительно по соображениям его безопасности и благополучия. Использование контейнера, не отвечающего установленным нормам, могло создать риски для состояния животного в ходе полёта. Подчёркиваем, что транспортировка животного от здания терминала до воздушного судна осуществляется службами аэропорта. Сотрудники авиакомпании данный этап перевозки не обеспечивают, - заявили в авиакомпании.

Также там отметили, что проводится внутренняя проверка по факту принятия животного к перевозке в контейнере, не соответствующем установленным требованиям.

По её итогам к ответственным сотрудникам будут применены меры дисциплинарного воздействия, - заключили в авиакомпании.

По словам пассажирки, ей пришлось покинуть самолет, девушка осталась в аэропорту вместе с собакой. 

Комментарии

3 комментарий(ев)
cas377cas
cas377cas
Главное- благополучие и достаток пассажиров!!!!я угораю от таких комментов...
19.03.2026, 08:48
astronom
astronom
Какие требования то были выполнены? Купить дешманскую клетку, которая гнется пока ее везут к самолету? А хозяева вообще знают про авиабоксы? Знают, что нельзя использовать открытую клетку, потому что при стрессе, собакен может агрессировать и просто прогрызть эти прутья, еще и поранив себя? В шоке с таких владельцев... Некоторым людям лучше вообще не заводить животных
19.03.2026, 07:22
fox1167
fox1167
"Использование контейнера, не отвечающего установленным нормам, могло создать риски для состояния животного в ходе полёта."-----Бедная собака! Представляю какой страх ей пришлось пережить пока её транспортировали сотрудники аэропорта от здания терминала до воздушного судна! Видно же по клетке какое механическое воздействие было к ней применено! Не исключено что нарочно!
19.03.2026, 04:56
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

