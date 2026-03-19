Территория СЭЗ «Морпорт Актау» выросла до 10 тысяч гектаров

Правительство Казахстана утвердило расширение границ специальной экономической зоны «Морпорт Актау». Теперь в её состав официально входит международный аэропорт, а количество рабочих мест планируют увеличить до 10 тысяч, передает Lada.kz .

Согласно постановлению правительства от 13 марта 2026 года, СЭЗ «Морпорт Актау» значительно увеличила свои площади. Теперь экономическая зона охватывает не только Актау, но и Жанаозен, а также Мунайлинский, Каракиянский и Тупкараганский районы.

Общая площадь СЭЗ теперь составляет 10 384 гектара (ранее она ограничивалась 9 814 га). Вся территория разделена на три ключевых сектора:

индустриальная зона – самая крупная часть (7 615 га);

логистическая зона – 1 730 га;

портовая зона – 1 038 га.

Важной деталью стало официальное включение в границы СЭЗ территории Международного аэропорта Актау.

Вместе с вышеупомянутым правительство пересмотрело и целевые индикаторы развития зоны. Власти ожидают от проекта серьезного экономического рывка для региона:

инвестиции: план увеличен с 1,3 до 1,7 триллиона тенге;

рабочие места: вместо ранее запланированных 7 900 человек, на предприятиях СЭЗ должны найти работу 9 900 мангистаусцев;

производство: объем товаров и услуг должен достичь 1,7 триллиона тенге.

При этом планка по «казахстанскому содержанию» остается высокой – 83% всей продукции на территории СЭЗ должно производиться из отечественных материалов и силами местных специалистов.