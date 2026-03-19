18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.32
553.37
5.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
19.03.2026, 10:17

Территория СЭЗ «Морпорт Актау» выросла до 10 тысяч гектаров

Общество 0 1 526 Наталья Вронская

Правительство Казахстана утвердило расширение границ специальной экономической зоны «Морпорт Актау». Теперь в её состав официально входит международный аэропорт, а количество рабочих мест планируют увеличить до 10 тысяч, передает Lada.kz.

Фото с сайта portnews.ru
Фото с сайта portnews.ru

Согласно постановлению правительства от 13 марта 2026 года, СЭЗ «Морпорт Актау» значительно увеличила свои площади. Теперь экономическая зона охватывает не только Актау, но и Жанаозен, а также Мунайлинский, Каракиянский и Тупкараганский районы.

Общая площадь СЭЗ теперь составляет 10 384 гектара (ранее она ограничивалась 9 814 га). Вся территория разделена на три ключевых сектора:

  • индустриальная зона – самая крупная часть (7 615 га);
  • логистическая зона – 1 730 га;
  • портовая зона – 1 038 га.

Важной деталью стало официальное включение в границы СЭЗ территории Международного аэропорта Актау.

Скриншот из документа. Источник: Zakon.kz

Вместе с вышеупомянутым правительство пересмотрело и целевые индикаторы развития зоны. Власти ожидают от проекта серьезного экономического рывка для региона:

  • инвестиции: план увеличен с 1,3 до 1,7 триллиона тенге;
  • рабочие места: вместо ранее запланированных 7 900 человек, на предприятиях СЭЗ должны найти работу 9 900 мангистаусцев;
  • производство: объем товаров и услуг должен достичь 1,7 триллиона тенге.

При этом планка по «казахстанскому содержанию» остается высокой – 83% всей продукции на территории СЭЗ должно производиться из отечественных материалов и силами местных специалистов.

1
4
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
Чудесное спасение: ветеринары выпустили прооперированного лебедя в озеро КаракольЭкология
12.03.2026, 13:56 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь