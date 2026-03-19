Территория СЭЗ «Морпорт Актау» выросла до 10 тысяч гектаров

Правительство Казахстана утвердило расширение границ специальной экономической зоны «Морпорт Актау». Теперь в её состав официально входит международный аэропорт, а количество рабочих мест планируют увеличить до 10 тысяч, передает Lada.kz.
Согласно постановлению правительства от 13 марта 2026 года, СЭЗ «Морпорт Актау» значительно увеличила свои площади. Теперь экономическая зона охватывает не только Актау, но и Жанаозен, а также Мунайлинский, Каракиянский и Тупкараганский районы.
Общая площадь СЭЗ теперь составляет 10 384 гектара (ранее она ограничивалась 9 814 га). Вся территория разделена на три ключевых сектора:
Важной деталью стало официальное включение в границы СЭЗ территории Международного аэропорта Актау.
Вместе с вышеупомянутым правительство пересмотрело и целевые индикаторы развития зоны. Власти ожидают от проекта серьезного экономического рывка для региона:
При этом планка по «казахстанскому содержанию» остается высокой – 83% всей продукции на территории СЭЗ должно производиться из отечественных материалов и силами местных специалистов.
