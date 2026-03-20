Как будут работать ЦОНы и спецЦОН в Мангистау на Наурыз

График работы ЦОНов и спецЦОНа в Мангистауской области в период празднования Наурыза предоставили в пресс-службе НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», передает Lada.kz .

По данным пресс-службы, в дни празднования Наурыза нерабочими днями в ЦОНах и спецЦОНе будут 21, 22, 23, 24 марта.

Среда, 25 марта, будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНа. Прием населения – с 09:00 до 13:00 часов.

Также отмечается, что в остальные дни, не совпадающие с праздничными датами, все центры, включая дежурные, будут работать в штатном режиме согласно действующему графику работы.

Напомним, ЦОНы, в том числе специализированные, в будние дни принимают население с 09:00 до 18:00 часов. Дежурные центры и спецЦОН работают с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00 часов, в субботу – с 09:00 до 13:00 часов.

Адреса ЦОНов и спецЦОНа, расположенных на территории Мангистауской области, можно посмотреть здесь.