Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
20.03.2026, 09:02

Как будут работать ЦОНы и спецЦОН в Мангистау на Наурыз

Общество 0 775 Лиана Рязанцева

График работы ЦОНов и спецЦОНа в Мангистауской области в период празднования Наурыза предоставили в пресс-службе НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», передает Lada.kz.

Фото пресс-службы НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»
Фото пресс-службы НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»

По данным пресс-службы, в дни празднования Наурыза нерабочими днями в ЦОНах и спецЦОНе будут 21, 22, 23, 24 марта.

Среда, 25 марта, будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНа. Прием населения – с 09:00 до 13:00 часов.

Также отмечается, что в остальные дни, не совпадающие с праздничными датами, все центры, включая дежурные, будут работать в штатном режиме согласно действующему графику работы.

Напомним, ЦОНы, в том числе специализированные, в будние дни принимают население с 09:00 до 18:00 часов. Дежурные центры и спецЦОН работают с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00 часов, в субботу – с 09:00 до 13:00 часов. 

Адреса ЦОНов и спецЦОНа, расположенных на территории Мангистауской области, можно посмотреть здесь.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь