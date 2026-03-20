20.03.2026, 10:02

Правозащитники вернули жителям Мангистау порядка 4 млн тенге

Общество | Гульмира Садырова

С начала года в департамент торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области поступило около 300 обращений. Положительное решение принято в отношении 69 подателей заявлений, возвращено порядка 4 млн тенге. Об этом Lada.kz сообщил Рауан Мухаев, руководитель ведомства.

Фото предоставлено департаментом торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области

Всего, по данным на 19 марта, в департамент поступило 273 заявления.

Из них удовлетворено 69, разъяснено 57. Из анализа поступивших обращений в сфере защиты прав потребителей следует, что население в наибольшей степени беспокоят вопросы, возникающие при получении услуг в сфере розничной торговли (130) и электронной торговли (48), на долю которых приходится наибольшее количество обращений. Значительное число обращений связано с предоставлением услуг жилищно-коммунального хозяйства (31) и бытовых услуг (14). Наименьшее число жалоб (1-3) адресовано в сферы финансовых, туристических и транспортных услуг. С начала года департамент вернул потребителям 25 240 тенге от ТОО «Wildberries». Всего поступило пять обращений, все удовлетворены. В общей сложности, по итогам работы с обращениями, потребителям возвращено 3 752 060 тенге, - рассказал Рауан Мухаев.

Со слов главы ведомства, департаментом были назначены четыре внеплановые проверки, в отношении трех субъектов предпринимательства применены меры административного воздействия, а требования потребителей были удовлетворены.

Напомним, ранее Рауан Мухаев сообщал, что жители региона стали чаще жаловаться на качество товаров и услуг. Подробнее по ссылке.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Чудесное спасение: ветеринары выпустили прооперированного лебедя в озеро КаракольЭкология
12.03.2026, 13:56 0

Последние комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь