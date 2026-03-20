Правозащитники вернули жителям Мангистау порядка 4 млн тенге

С начала года в департамент торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области поступило около 300 обращений. Положительное решение принято в отношении 69 подателей заявлений, возвращено порядка 4 млн тенге. Об этом Lada.kz сообщил Рауан Мухаев, руководитель ведомства.

Фото предоставлено департаментом торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области

Всего, по данным на 19 марта, в департамент поступило 273 заявления.

Из них удовлетворено 69, разъяснено 57. Из анализа поступивших обращений в сфере защиты прав потребителей следует, что население в наибольшей степени беспокоят вопросы, возникающие при получении услуг в сфере розничной торговли (130) и электронной торговли (48), на долю которых приходится наибольшее количество обращений. Значительное число обращений связано с предоставлением услуг жилищно-коммунального хозяйства (31) и бытовых услуг (14). Наименьшее число жалоб (1-3) адресовано в сферы финансовых, туристических и транспортных услуг. С начала года департамент вернул потребителям 25 240 тенге от ТОО «Wildberries». Всего поступило пять обращений, все удовлетворены. В общей сложности, по итогам работы с обращениями, потребителям возвращено 3 752 060 тенге, - рассказал Рауан Мухаев.

Со слов главы ведомства, департаментом были назначены четыре внеплановые проверки, в отношении трех субъектов предпринимательства применены меры административного воздействия, а требования потребителей были удовлетворены.

Напомним, ранее Рауан Мухаев сообщал, что жители региона стали чаще жаловаться на качество товаров и услуг.