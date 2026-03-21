В Мангистау рыбакам-любителям запретили ловить рыбу ночью

Министр сельского хозяйства Республики Казахстан 3 марта 2026 года внес изменения в приказ «Об использовании рыбных ресурсов и других водных животных, их частей и продукции, а также об установлении мест и сроков их использования», которые запрещают удить ночью, передаёт Lada.kz .

Как отметил Олег Тушканов, официальный представитель Жайык-Каспийской бассейновой инспекции рыбного хозяйства, самым важным изменением в сфере любительского (спортивного) рыболовства стал запрет на рыбалку в ночное время – с 22:00 до 06:00 часов.

Таким образом, была устранена правовая коллизия. Ранее правоохранительные органы и службы ЧС запрещали рыбакам выходить на водоёмы ночью, тогда как в правилах рыбной инспекции такого чёткого ограничения не было. Также с установлением временного окна для любительского рыболовства сотрудники инспекции рассчитывают усилить борьбу с браконьерством, так как браконьеры также выходят на выброс сетей ночью, при этом прикидываясь рыболовами-любителями.