21.03.2026, 10:54

В Мангистау рыбакам-любителям запретили ловить рыбу ночью

Общество 0 3 297 Ольга Максимова

Министр сельского хозяйства Республики Казахстан 3 марта 2026 года внес изменения в приказ «Об использовании рыбных ресурсов и других водных животных, их частей и продукции, а также об установлении мест и сроков их использования», которые запрещают удить ночью, передаёт Lada.kz.

Фото из архива

Как отметил Олег Тушканов, официальный представитель Жайык-Каспийской бассейновой инспекции рыбного хозяйства, самым важным изменением в сфере любительского (спортивного) рыболовства стал запрет на рыбалку в ночное время – с 22:00 до 06:00 часов.

Таким образом, была устранена правовая коллизия. Ранее правоохранительные органы и службы ЧС запрещали рыбакам выходить на водоёмы ночью, тогда как в правилах рыбной инспекции такого чёткого ограничения не было. Также с установлением временного окна для любительского рыболовства сотрудники инспекции рассчитывают усилить борьбу с браконьерством, так как браконьеры также выходят на выброс сетей ночью, при этом прикидываясь рыболовами-любителями.

Данный приказ вступает в силу с 13 мая 2026 года. Соответственно, с этой даты будет запрещена ловля рыбы на удочку в ночное время. Нарушители данного требования будут оштрафованы на 10 МРП (43 250 тенге), - сказал Олег Тушканов.

 

 

Комментарии

1 комментарий(ев)
Beloff
Beloff
Кто такой Олег Тушканов? Пусть подходит ночью на пирс. Пообщаемся.
21.03.2026, 18:38
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

