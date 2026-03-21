Празднуем Наурыз: традиционное блюдо оказалось самым дорогим в Актау

Аналитики подсчитали, во сколько обойдется приготовление традиционного праздничного блюда — наурыз-коже. Антилидером по дороговизне стал Актау: почти 15 тысяч тенге, что на четверть больше среднего значения по стране, передаёт Lada.kz со ссылкой на energyprom.kz .

Средняя по крупным городам страны суммарная стоимость ингредиентов для наурыз-коже в последний месяц зимы составила 11,9 тысячи тенге. Наибольшее влияние на эту сумму оказали два самых дорогих продукта - говядина (с костями) и сливочное масло. На них совокупно пришлось 76% от общей стоимости ингредиентов блюда.

Так, мясо за год подорожало на 19,5%, а сливочное масло - на 12,3%.

Самое дорогое наурыз-коже вышло в Актау. Чтобы приготовить блюдо, нужно закупить продукты на 14,6 тысячи тенге - на четверть больше среднего значения по Казахстану. За год стоимость наурыз-коже поднялась на 17,6%. Дорого обходятся продукты для праздничного блюда и соседям: в Атырау - 13,3 тысячи тенге. Помимо этого, в число городов с самыми высокими ценами на набор продуктов для наурыз-коже вошли Тараз и Астана - по 12,4 тысячи тенге, а также Алматы - 12,3 тысячи тенге.

