18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.33
557.57
5.74
Смотреть все >
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
21.03.2026, 08:55

Празднуем Наурыз: традиционное блюдо оказалось самым дорогим в Актау

Общество 0 1 444 Ольга Максимова

Аналитики подсчитали, во сколько обойдется приготовление традиционного праздничного блюда — наурыз-коже. Антилидером по дороговизне стал Актау: почти 15 тысяч тенге, что на четверть больше среднего значения по стране, передаёт Lada.kz со ссылкой на energyprom.kz.

Иллюстративное фото: astanagid.kz
Иллюстративное фото: astanagid.kz

Средняя по крупным городам страны суммарная стоимость ингредиентов для наурыз-коже в последний месяц зимы составила 11,9 тысячи тенге. Наибольшее влияние на эту сумму оказали два самых дорогих продукта - говядина (с костями) и сливочное масло. На них совокупно пришлось 76% от общей стоимости ингредиентов блюда.

Так, мясо за год подорожало на 19,5%, а сливочное масло - на 12,3%.

Самое дорогое наурыз-коже вышло в Актау. Чтобы приготовить блюдо, нужно закупить продукты на 14,6 тысячи тенге - на четверть больше среднего значения по Казахстану. За год стоимость наурыз-коже поднялась на 17,6%. Дорого обходятся продукты для праздничного блюда и соседям: в Атырау - 13,3 тысячи тенге. Помимо этого, в число городов с самыми высокими ценами на набор продуктов для наурыз-коже вошли Тараз и Астана - по 12,4 тысячи тенге, а также Алматы - 12,3 тысячи тенге.

Посмотреть, как менялись цены на продукты за последние 10 лет, можно тут

0
10
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь