Какой транспорт зарегистрирован в Мангистауской области

В Бюро нацстатистики рассказали о категориях транспорта, которые колесят по дорогам региона. В Мангистау отмечен высокий уровень автомобилизации жителей, передаёт Lada.kz .

В Мангистауской области по состоянию на 1 марта 2026 года зарегистрировано 185 318 автотранспортных средств. Основную долю автопарка составляют легковые автомобили - 153 626 единиц, что свидетельствует о высокой степени автомобилизации населения и преобладании личного транспорта в повседневной жизни жителей региона.

Значительную часть автопарка занимают грузовые автомобили. В частности, в области насчитывается 16 302 транспортных средства категории C и ещё 2 493 - категории C1. Это отражает промышленную и логистическую специфику региона, где грузовой транспорт играет важную роль в обеспечении логистики и перевозке сырья.

Пассажирские перевозки обеспечиваются автобусами: в регионе зарегистрировано 3 111 единиц категории D и 1 234 - категории D1. Данный сегмент транспорта обеспечивает сообщение как внутри населённых пунктов, так и между ними.

Доля малогабаритного транспорта остаётся сравнительно небольшой. В области зарегистрировано 977 транспортных средств категории A1 и 693 - категории A, а также 13 единиц категории B1, к которым относятся мотоциклы, скутеры и аналогичная техника.

Кроме того, в регионе насчитывается 6 868 единиц транспортных средств с прицепами и специализированной техникой категорий E, BE, CE и других. Также одно транспортное средство не относится ни к одной из указанных категорий.

Таким образом, структура автопарка Мангистауской области демонстрирует явное преобладание легковых автомобилей при заметной доле грузового транспорта, что соответствует экономическому профилю региона и особенностям его транспортной системы.