Знаменитый радоновый источник в Актау - алмаз без огранки

Горы мусора, недостроенные здания и жуткий запах окружают источник с целебной водой на протяжении многих лет. Участок находится в частной собственности, поэтому власти ничего сделать не могут, передаёт Lada.kz со ссылкой на КТК .

Жители Мангистауской области требуют вернуть уникальный природный источник в госсобственность. На лечение туда и летом, и зимой приезжает огромное количество людей. Вода богата минералами и, как верят местные, способна избавить от любой боли. Вот только территория вокруг больше напоминает свалку. Туристы боятся, что вместо исцеления подхватят инфекцию.

«Вода лечит боли в спине и другие заболевания, эффект хороший. Но здесь вокруг очень грязно. Раньше кто-то следил, месяца два–три, а потом вообще исчезли. Нужно создать нормальные условия для людей, чтобы мусор не бросали. Нам бы просто приехать, отдохнуть и немного подлечиться - этого достаточно», - говорит местный житель Едил Танашев.

По словам старожилов, в конце прошлого века геологи искали здесь нефть. Однако вместо неё из скважины забила целебная вода. С тех пор это место известно своими лечебными свойствами. Источник богат минералами, и сегодня сюда приезжает очень много людей в надежде вылечиться. Люди не понимают, почему при такой щедрости природы владелец территории не может создать соответствующие условия. Активисты требуют вернуть эту землю в госсобственность либо передать её другому, более расторопному, бизнесмену.

В районном акимате о проблеме знают, но просто так забрать участок не могут. Чиновники вынесли владельцу предупреждение с требованием навести порядок на территории. Оказалось, бизнесмен не может продолжить застройку из-за финансовых трудностей.

«Сейчас мы ведём переговоры с владельцем. Он обсуждает сотрудничество с инвесторами из Кореи, но пока они не могут прийти к соглашению по ряду вопросов. Если удастся договориться, строительство планируют начать в этом или следующем году. Здесь собираются построить специализированный санаторий», - сообщил Бекболат Кабатбаев, заместитель руководителя отдела предпринимательства и сельского хозяйства Мунайлинского района.

Посетители с нетерпением ждут, когда смогут приезжать в санаторий. Люди надеются, что работы не затянутся надолго. В противном случае природный источник может исчезнуть под грудой мусора.



