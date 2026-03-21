18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.33
557.57
5.74
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
21.03.2026, 10:53

Знаменитый радоновый источник в Актау - алмаз без огранки

Общество 0 2 099 Ольга Максимова

Горы мусора, недостроенные здания и жуткий запах окружают источник с целебной водой на протяжении многих лет. Участок находится в частной собственности, поэтому власти ничего сделать не могут, передаёт Lada.kz со ссылкой на КТК.

Фото: 2Gis
Жители Мангистауской области требуют вернуть уникальный природный источник в госсобственность. На лечение туда и летом, и зимой приезжает огромное количество людей. Вода богата минералами и, как верят местные, способна избавить от любой боли. Вот только территория вокруг больше напоминает свалку. Туристы боятся, что вместо исцеления подхватят инфекцию.

«Вода лечит боли в спине и другие заболевания, эффект хороший. Но здесь вокруг очень грязно. Раньше кто-то следил, месяца два–три, а потом вообще исчезли. Нужно создать нормальные условия для людей, чтобы мусор не бросали. Нам бы просто приехать, отдохнуть и немного подлечиться - этого достаточно», - говорит местный житель Едил Танашев.

По словам старожилов, в конце прошлого века геологи искали здесь нефть. Однако вместо неё из скважины забила целебная вода. С тех пор это место известно своими лечебными свойствами. Источник богат минералами, и сегодня сюда приезжает очень много людей в надежде вылечиться. Люди не понимают, почему при такой щедрости природы владелец территории не может создать соответствующие условия. Активисты требуют вернуть эту землю в госсобственность либо передать её другому, более расторопному, бизнесмену.

В районном акимате о проблеме знают, но просто так забрать участок не могут. Чиновники вынесли владельцу предупреждение с требованием навести порядок на территории. Оказалось, бизнесмен не может продолжить застройку из-за финансовых трудностей.

«Сейчас мы ведём переговоры с владельцем. Он обсуждает сотрудничество с инвесторами из Кореи, но пока они не могут прийти к соглашению по ряду вопросов. Если удастся договориться, строительство планируют начать в этом или следующем году. Здесь собираются построить специализированный санаторий», - сообщил Бекболат Кабатбаев, заместитель руководителя отдела предпринимательства и сельского хозяйства Мунайлинского района.

Посетители с нетерпением ждут, когда смогут приезжать в санаторий. Люди надеются, что работы не затянутся надолго. В противном случае природный источник может исчезнуть под грудой мусора.


 

0
21
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
kot_85
Как они сами себе могут поставить такие цели??? )))))) Гы гы гы. Там рука руку моёт.
21.03.2026, 19:23
дорожник
Вернуть источник в госсобственность проще простого: поставить перед владельцем невыполнимые требования и отобрать
21.03.2026, 18:32
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Чудесное спасение: ветеринары выпустили прооперированного лебедя в озеро КаракольЭкология
12.03.2026, 13:56 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь