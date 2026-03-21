Иностранные туристы знакомятся с Мангистау

Мангистауская область укрепляет репутацию одного из наиболее привлекательных направлений для иностранных туристов. Уникальные природные ландшафты, сакральные места и самобытная культура региона становятся точками притяжения для гостей из разных стран, передаёт Lada.kz .

Гости из Нидерландов в Шетпе. Фото: А. Башенов

Так, путешественники из Нидерландов 19 марта посетили сельскую мечеть в селе Шетпе, где один из местных жителей пригласил их к себе домой на ауызашар. Гостям накрыли щедрый дастархан с традиционными угощениями - баурсаками, пирожками, балкаймаком и иримшиком. По словам хозяина дома Асхата Башенова, иностранцы высоко оценили национальную кухню, а также остались под большим впечатлением от родниковой воды и общения с верблюдами - привычными для местных жителей, но экзотичными для европейцев.

«Я хотел показать наше радушие и гостеприимство, чтобы путешественники покинули страну только с хорошими впечатлениями. Поддерживать беседу мне помогала моя дочь, которая изучает английский язык», - рассказал Асхат Башенов.

Маршрут туристов пролегает через Бейнеу, откуда они планируют отправиться в Ташкент, продолжив своё путешествие по Центральной Азии.

Не менее показательной стала и другая история: в местности Шайыр местный житель помог туристам из Италии вытащить застрявший в грязи автомобиль. Видео с этим эпизодом распространилось в социальных сетях и вызвало положительный отклик пользователей, вновь подчеркнув открытость и взаимовыручку казахстанцев.

Особое внимание привлекли и гости из Франции. Посетив сакральное место Бекет-Ата, они отправились в село Кызылсай города Жанаозен, где приняли участие в праздновании Наурыза. Иностранные гости познакомились с традициями и обычаями казахского народа, посмотрели национальные игры, а также посетили выставку ремесел.

Французские туристы записали видеопоздравление для казахстанцев, поблагодарив за тёплый приём и отметив, что получили яркие и незабываемые впечатления от праздника.

Подобные истории наглядно демонстрируют, что Мангистауская область становится не просто точкой на карте путешествий, а регионом, куда едут за уникальным опытом, живым общением и искренним гостеприимством.