Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
21.03.2026, 15:23

Иностранные туристы знакомятся с Мангистау

Общество 0 1 923 Ольга Максимова

Мангистауская область укрепляет репутацию одного из наиболее привлекательных направлений для иностранных туристов. Уникальные природные ландшафты, сакральные места и самобытная культура региона становятся точками притяжения для гостей из разных стран, передаёт Lada.kz.

Гости из Нидерландов в Шетпе. Фото: А. Башенов
Гости из Нидерландов в Шетпе. Фото: А. Башенов

Так, путешественники из Нидерландов 19 марта посетили сельскую мечеть в селе Шетпе, где один из местных жителей пригласил их к себе домой на ауызашар. Гостям накрыли щедрый дастархан с традиционными угощениями - баурсаками, пирожками, балкаймаком и иримшиком. По словам хозяина дома Асхата Башенова, иностранцы высоко оценили национальную кухню, а также остались под большим впечатлением от родниковой воды и общения с верблюдами - привычными для местных жителей, но экзотичными для европейцев.

«Я хотел показать наше радушие и гостеприимство, чтобы путешественники покинули страну только с хорошими впечатлениями. Поддерживать беседу мне помогала моя дочь, которая изучает английский язык», - рассказал Асхат Башенов.

Маршрут туристов пролегает через Бейнеу, откуда они планируют отправиться в Ташкент, продолжив своё путешествие по Центральной Азии.

Не менее показательной стала и другая история: в местности Шайыр местный житель помог туристам из Италии вытащить застрявший в грязи автомобиль. Видео с этим эпизодом распространилось в социальных сетях и вызвало положительный отклик пользователей, вновь подчеркнув открытость и взаимовыручку казахстанцев.

Особое внимание привлекли и гости из Франции. Посетив сакральное место Бекет-Ата, они отправились в село Кызылсай города Жанаозен, где приняли участие в праздновании Наурыза. Иностранные гости познакомились с традициями и обычаями казахского народа, посмотрели национальные игры, а также посетили выставку ремесел.

Французские туристы записали видеопоздравление для казахстанцев, поблагодарив за тёплый приём и отметив, что получили яркие и незабываемые впечатления от праздника.

Подобные истории наглядно демонстрируют, что Мангистауская область становится не просто точкой на карте путешествий, а регионом, куда едут за уникальным опытом, живым общением и искренним гостеприимством.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь