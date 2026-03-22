Из прошлого в настоящее: как юрта стала символом праздника Наурыз в Актау

Юрта - одно из древнейших жилищ кочевников, которое и сегодня остается символом казахской культуры. В Актау на празднике Наурыз традиционные казахские дома ежегодно устанавливают на набережной, напоминая о многовековой истории, ремеслах и семейных ценностях, передающихся из поколения в поколение, сообщает Lada.kz.

Фото автора

В этом году на Наурыз в Актау на городской набережной вновь установили около 30 юрт. Именно здесь разворачивается главное действие праздника, собирая жителей и гостей города.

Если когда-то юрта служила домом для кочевников, сегодня она стала символом исторической памяти и культурного наследия.

Для мастеров, изготавливающих юрты, это не просто ремесло, а часть жизни. Многие продолжают создавать юрты вручную, сохраняя традиционные методы, несмотря на развитие современных технологий. Так они продолжают дело своих предков и передают знания новым поколениям.

О том, почему юрты по-прежнему популярны и стали главным символом празднования Наурыза в Актау, смотрите в нашем видеосюжете.