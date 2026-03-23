Серебро с историей: как молодой мастер из Актау переосмысливает казахские орнаменты

В дни празднования Наурыза, когда особое внимание уделяется традициям, культуре и национальной идентичности, всё больше молодых мастеров обращаются к истокам, переосмысливая их в современном ключе. Один из таких – 28-летний ювелир из Актау Дамир Торебай, который создает уникальные серебряные украшения, вдохновлённые казахским наследием. Корреспондент Lada.kz поговорил с мастером .

Фото Дамира Торебая. Коллаж ИИ

Путь в профессию у мастера начался не с металла, а с искусства в целом. Ещё в школьные годы Дамир увлекался рисованием, затем поступил в Мангистауский колледж искусств, где изучал живопись и скульптуру. Позже продолжил обучение в Алматы, в Академии искусств, выбрав ювелирное дело. Именно там, под руководством опытных мастеров, он сформировал своё видение – объединять традиционные формы с современным дизайном.

Сегодня Дамир работает в собственной мастерской, развивая направление, которое сам называет «новым прочтением национального искусства». Он не копирует старинные украшения, а вдохновляется ими, создавая изделия, которые органично вписываются в современный стиль.

Одним из наиболее узнаваемых элементов в его работах стали бойтумары – традиционные амулеты, которые в казахской культуре считались оберегами от сглаза и злых сил. Ранее в них помещали землю с родных мест, а с приходом ислама – строки из Корана. Сегодня мастер сохраняет саму идею защиты, но придаёт украшениям актуальную форму, делая их не только символичными, но и эстетически привлекательными.

Особое внимание ювелир уделяет орнаментам. В отличие от классического подхода, где часто используются крупные декоративные элементы, он делает акцент на более тонких узорах, характерных для западноказахстанской школы. В работе применяются традиционные техники зерления и скани, которые исторически были широко распространены именно в Мангистауской области.

Каждое украшение, по словам мастера, несёт свой смысл. Например, один из самых узнаваемых казахских орнаментов – «қошқар мүйіз» (бараньи рога) – символизирует достаток, изобилие и благополучие. Этот мотив Дамир использует в разных изделиях – от браслетов до серёг, стараясь сохранить баланс между традицией и современным дизайном.

При этом мастер подчёркивает: важно не просто использовать орнамент, а уметь правильно его вписать в изделие. По его мнению, без художественного вкуса и понимания композиции украшение может потерять не только свою красоту, но и смысл.

Если орнамент используется неправильно, он теряет значение. Поэтому ювелир должен быть в первую очередь художником, - отмечает Дамир.

Одним из своих самых необычных проектов он считает серебряную сумку в форме сундука, созданную в 2023 году в коллаборации с дизайнером из Алматы. Это изделие стало своеобразным символом синтеза традиции и современности, продемонстрировав, что национальные мотивы могут выходить за рамки привычных форм.

Интересно, что, по наблюдениям мастера, сегодня молодёжь всё чаще обращается к национальным украшениям. Их носят не только на праздники, но и в повседневной жизни, сочетая с современными образами. Это говорит о том, что интерес к культуре не только сохраняется, но и приобретает новые формы.

В условиях глобализации такие примеры особенно ценны. Они показывают, что традиции могут не просто сохраняться, но и развиваться, становясь частью актуальной культуры. А значит, у национального искусства есть будущее – в руках тех, кто умеет видеть в нём не прошлое, а вдохновение для нового.