18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.33
557.57
5.74
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
23.03.2026, 09:33

Серебро с историей: как молодой мастер из Актау переосмысливает казахские орнаменты

Общество | Наталья Вронская

В дни празднования Наурыза, когда особое внимание уделяется традициям, культуре и национальной идентичности, всё больше молодых мастеров обращаются к истокам, переосмысливая их в современном ключе. Один из таких – 28-летний ювелир из Актау Дамир Торебай, который создает уникальные серебряные украшения, вдохновлённые казахским наследием. Корреспондент Lada.kz поговорил с мастером.

Фото Дамира Торебая. Коллаж ИИ
Фото Дамира Торебая. Коллаж ИИ

Путь в профессию у мастера начался не с металла, а с искусства в целом. Ещё в школьные годы Дамир увлекался рисованием, затем поступил в Мангистауский колледж искусств, где изучал живопись и скульптуру. Позже продолжил обучение в Алматы, в Академии искусств, выбрав ювелирное дело. Именно там, под руководством опытных мастеров, он сформировал своё видение – объединять традиционные формы с современным дизайном.

Сегодня Дамир работает в собственной мастерской, развивая направление, которое сам называет «новым прочтением национального искусства». Он не копирует старинные украшения, а вдохновляется ими, создавая изделия, которые органично вписываются в современный стиль.

Одним из наиболее узнаваемых элементов в его работах стали бойтумары – традиционные амулеты, которые в казахской культуре считались оберегами от сглаза и злых сил. Ранее в них помещали землю с родных мест, а с приходом ислама – строки из Корана. Сегодня мастер сохраняет саму идею защиты, но придаёт украшениям актуальную форму, делая их не только символичными, но и эстетически привлекательными.

Особое внимание ювелир уделяет орнаментам. В отличие от классического подхода, где часто используются крупные декоративные элементы, он делает акцент на более тонких узорах, характерных для западноказахстанской школы. В работе применяются традиционные техники зерления и скани, которые исторически были широко распространены именно в Мангистауской области.

Каждое украшение, по словам мастера, несёт свой смысл. Например, один из самых узнаваемых казахских орнаментов – «қошқар мүйіз» (бараньи рога) – символизирует достаток, изобилие и благополучие. Этот мотив Дамир использует в разных изделиях – от браслетов до серёг, стараясь сохранить баланс между традицией и современным дизайном.

При этом мастер подчёркивает: важно не просто использовать орнамент, а уметь правильно его вписать в изделие. По его мнению, без художественного вкуса и понимания композиции украшение может потерять не только свою красоту, но и смысл.

Если орнамент используется неправильно, он теряет значение. Поэтому ювелир должен быть в первую очередь художником, - отмечает Дамир.

Одним из своих самых необычных проектов он считает серебряную сумку в форме сундука, созданную в 2023 году в коллаборации с дизайнером из Алматы. Это изделие стало своеобразным символом синтеза традиции и современности, продемонстрировав, что национальные мотивы могут выходить за рамки привычных форм.

Интересно, что, по наблюдениям мастера, сегодня молодёжь всё чаще обращается к национальным украшениям. Их носят не только на праздники, но и в повседневной жизни, сочетая с современными образами. Это говорит о том, что интерес к культуре не только сохраняется, но и приобретает новые формы.

В условиях глобализации такие примеры особенно ценны. Они показывают, что традиции могут не просто сохраняться, но и развиваться, становясь частью актуальной культуры. А значит, у национального искусства есть будущее – в руках тех, кто умеет видеть в нём не прошлое, а вдохновение для нового.

33
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь