18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.33
557.57
5.74
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
23.03.2026, 16:46

Движение по кольцу в Актау: кто кому должен уступать?

Общество 0 2 591 Наталья Вронская

В Актау водители продолжают спорить о правилах проезда круговых перекрёстков. Один из самых частых вопросов – кто должен уступать, если один автомобиль движется по внутреннему ряду, а другой – по внешнему (правому). Разъяснение опубликовал Instagram-паблик Avtoadvokataktau, передает Lada.kz.

Фото: архив Lada.kz
Фото: архив Lada.kz

По данным источника, ключ к пониманию ситуации – в Правилах дорожного движения Республики Казахстан, а именно в пункте 8.6.

Согласно правилам, въезд на кольцо является исключением – водитель может заезжать с любого ряда, не занимая заранее крайнее правое положение. Однако выезд с кольца приравнивается к обычному повороту направо, а значит, должен осуществляться только из крайнего правого ряда.

Таким образом, автомобиль, движущийся по правой полосе, имеет право продолжать движение по кольцу и не обязан съезжать. В свою очередь, водитель во внутреннем ряду, который намерен покинуть кольцо, обязан заранее перестроиться вправо.

Если правый ряд уже занят автомобилями, продолжающими движение по кольцу, водитель с внутренней полосы обязан уступить дорогу и только после этого перестроиться для выезда, - поясняется в публикации.

Отмечается, что исключения возможны, если на перекрёстке установлены соответствующие дорожные знаки или нанесена разметка, позволяющая выезд с нескольких полос.

В целом, правило остаётся простым: при перестроении водитель обязан уступить тем, кто движется по своей полосе без изменения траектории.

Напомним, ранее паблик рассказал о законности действий сотрудников дорожной полиции при проверке водителей на состояние опьянения.

26
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
Учите ПДД!!!
23.03.2026, 16:43
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь