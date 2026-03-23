Движение по кольцу в Актау: кто кому должен уступать?

В Актау водители продолжают спорить о правилах проезда круговых перекрёстков. Один из самых частых вопросов – кто должен уступать, если один автомобиль движется по внутреннему ряду, а другой – по внешнему (правому). Разъяснение опубликовал Instagram-паблик Avtoadvokataktau , передает Lada.kz .

По данным источника, ключ к пониманию ситуации – в Правилах дорожного движения Республики Казахстан, а именно в пункте 8.6.

Согласно правилам, въезд на кольцо является исключением – водитель может заезжать с любого ряда, не занимая заранее крайнее правое положение. Однако выезд с кольца приравнивается к обычному повороту направо, а значит, должен осуществляться только из крайнего правого ряда.

Таким образом, автомобиль, движущийся по правой полосе, имеет право продолжать движение по кольцу и не обязан съезжать. В свою очередь, водитель во внутреннем ряду, который намерен покинуть кольцо, обязан заранее перестроиться вправо.

Если правый ряд уже занят автомобилями, продолжающими движение по кольцу, водитель с внутренней полосы обязан уступить дорогу и только после этого перестроиться для выезда, - поясняется в публикации.

Отмечается, что исключения возможны, если на перекрёстке установлены соответствующие дорожные знаки или нанесена разметка, позволяющая выезд с нескольких полос.

В целом, правило остаётся простым: при перестроении водитель обязан уступить тем, кто движется по своей полосе без изменения траектории.

