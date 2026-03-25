18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.33
557.57
5.74
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
25.03.2026, 14:18

Технологии против несчастных случаев: ИИ на месторождениях Мангистау

Общество 0 1 180 Сергей Кораблев

На месторождениях Жетыбай и Каламкас, по данным «КазМунайГаз», внедрили интеллектуальную систему TUMAR, которая с помощью искусственного интеллекта контролирует безопасность на производстве и предотвращает несчастные случаи, сообщает Lada.kz.

Фото «КазМунайГаз»

Первые опытно-промышленные испытания были проведены в 2024 году на одной из бригад капитального ремонта скважин дочернего предприятия «КазМунайГаз» — ТОО «Oil Services Company». Сегодня оборудование установлено для 60 бригад подземного и капитального ремонта скважин на месторождениях Жетыбай и Каламкас.

TUMAR на базе ИИ предназначен для предотвращения инцидентов и несчастных случаев при проведении опасных технологических операций во время подземного и капитального ремонта скважин. Система в режиме онлайн автоматически распознает нарушения, небезопасные действия работников и включает звуковые сигналы в случае угрозы. Всего для обучения ИИ было обработано почти 15 тысяч изображений, размечено более 183 тысяч объектов.

Система состоит из трёх интеллектуальных сервисов, действующих на основе машинного обучения и компьютерного зрения:

  • контроль использования средств индивидуальной защиты
  • контроль опасной работы с гидравлическим ключом
  • контроль опасной зоны

Собственная разработка «КазМунайГаз» доказала свою эффективность и будет масштабирована на все бригады капитального и подземного ремонта скважин.

В компании отметили, что в объявленный Главой государства «Год цифровизации и искусственного интеллекта» внедряемые национальной компанией цифровые решения приобретают особую актуальность. В целом обеспечение безопасного производственного процесса является одной из ключевых задач для «КазМунайГаз».

Напомним, в одной из «дочек» КазМунайГаза сменился гендиректор.

2
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь