Технологии против несчастных случаев: ИИ на месторождениях Мангистау

На месторождениях Жетыбай и Каламкас, по данным «КазМунайГаз», внедрили интеллектуальную систему TUMAR, которая с помощью искусственного интеллекта контролирует безопасность на производстве и предотвращает несчастные случаи, сообщает Lada.kz .

Первые опытно-промышленные испытания были проведены в 2024 году на одной из бригад капитального ремонта скважин дочернего предприятия «КазМунайГаз» — ТОО «Oil Services Company». Сегодня оборудование установлено для 60 бригад подземного и капитального ремонта скважин на месторождениях Жетыбай и Каламкас.

TUMAR на базе ИИ предназначен для предотвращения инцидентов и несчастных случаев при проведении опасных технологических операций во время подземного и капитального ремонта скважин. Система в режиме онлайн автоматически распознает нарушения, небезопасные действия работников и включает звуковые сигналы в случае угрозы. Всего для обучения ИИ было обработано почти 15 тысяч изображений, размечено более 183 тысяч объектов.

Система состоит из трёх интеллектуальных сервисов, действующих на основе машинного обучения и компьютерного зрения:

контроль использования средств индивидуальной защиты

контроль опасной работы с гидравлическим ключом

контроль опасной зоны

Собственная разработка «КазМунайГаз» доказала свою эффективность и будет масштабирована на все бригады капитального и подземного ремонта скважин.

В компании отметили, что в объявленный Главой государства «Год цифровизации и искусственного интеллекта» внедряемые национальной компанией цифровые решения приобретают особую актуальность. В целом обеспечение безопасного производственного процесса является одной из ключевых задач для «КазМунайГаз».

