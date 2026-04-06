Информация о предстоящем землетрясении в Актау является ложной

Распространяемый в социальных сетях видеоматериал не соответствует действительности. В нём содержится недостоверная информация о якобы предстоящем землетрясении в городе Актау, передаёт Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций региона.

Фото pixabay.com

В ходе мониторинга интернет-пространства в социальной сети TikTok было выявлено видео данного содержания. Однако эти сведения не подтверждены официально и являются ложными, сообщает Центр общественных коммуникаций.

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области, у жителей нет поводов для беспокойства.

«Подобная информация пугает население, создаёт необоснованную панику в обществе и является распространением заведомо ложных сведений», - заявили представители ответственного органа.

Население призывают не доверять непроверенной информации из социальных сетей и воздержаться от распространения сомнительных материалов. Пользуйтесь только официальными источниками.