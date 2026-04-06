18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
466.33
538.47
5.9
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
06.04.2026, 10:30

«Брошенные и забытые»: жители 22 микрорайона Актау жалуются на отсутствие дорог и площадок

Общество | Наталья Вронская

Жители Актау, проживающие в 22 микрорайоне, жалуются на отсутствие элементарной инфраструктуры и просят обратить внимание на состояние дворов, передаёт Lada.kz.

Фото прислано жителями Актау
Фото прислано жителями Актау

По словам горожан, во дворе дома №15 нет детской площадки, дороги находятся в аварийном состоянии, а после дождей территория превращается в сплошные ямы.

«Детям негде играть. Везде делают ремонт, а наш микрорайон будто никому не нужен. Даже такси отказывается ехать - кругом ямы», - делятся жители.

Особую обеспокоенность вызывает безопасность детей. Как отмечают жильцы, школьникам приходится идти в учебные заведения через соседние микрорайоны, при этом тротуары отсутствуют.

«Дети идут в школу в 6 микрорайон, надевают пакеты на ноги - нет ни тротуаров, ни нормальной дороги», - говорится в обращении.

Также жители жалуются на отсутствие освещения и урн.

«Урн нет - везде мусор. Освещения практически нет, у дома №15 всего один фонарь. В КСК обращались - никто не реагирует», - отмечают горожане.

В пресс-службе акимата сообщили, что на благоустройство 22 микрорайона уже разработана проектно-сметная документация. Работы включают строительство автомобильных и пешеходных дорог, а также установку детских и спортивных площадок. Подрядчиком определено ТОО «ПромСтрой Монтаж».

Однако приступить к благоустройству пока невозможно. В акимате пояснили, что в микрорайоне планируется замена изношенных тепловых сетей.

«Начинать благоустройство до завершения работ по модернизации инженерных сетей нецелесообразно, так как это может привести к повторному вскрытию территории и дополнительным затратам», - отметили в акимате.

Власти заверили, что после обновления тепловых сетей благоустройство будет реализовано поэтапно. Точных сроков пока не называют.

2
16
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

