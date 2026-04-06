«Брошенные и забытые»: жители 22 микрорайона Актау жалуются на отсутствие дорог и площадок

Жители Актау, проживающие в 22 микрорайоне, жалуются на отсутствие элементарной инфраструктуры и просят обратить внимание на состояние дворов, передаёт Lada.kz.

По словам горожан, во дворе дома №15 нет детской площадки, дороги находятся в аварийном состоянии, а после дождей территория превращается в сплошные ямы.

«Детям негде играть. Везде делают ремонт, а наш микрорайон будто никому не нужен. Даже такси отказывается ехать - кругом ямы», - делятся жители.

Особую обеспокоенность вызывает безопасность детей. Как отмечают жильцы, школьникам приходится идти в учебные заведения через соседние микрорайоны, при этом тротуары отсутствуют.

«Дети идут в школу в 6 микрорайон, надевают пакеты на ноги - нет ни тротуаров, ни нормальной дороги», - говорится в обращении.

Также жители жалуются на отсутствие освещения и урн.

«Урн нет - везде мусор. Освещения практически нет, у дома №15 всего один фонарь. В КСК обращались - никто не реагирует», - отмечают горожане.

В пресс-службе акимата сообщили, что на благоустройство 22 микрорайона уже разработана проектно-сметная документация. Работы включают строительство автомобильных и пешеходных дорог, а также установку детских и спортивных площадок. Подрядчиком определено ТОО «ПромСтрой Монтаж».

Однако приступить к благоустройству пока невозможно. В акимате пояснили, что в микрорайоне планируется замена изношенных тепловых сетей.

«Начинать благоустройство до завершения работ по модернизации инженерных сетей нецелесообразно, так как это может привести к повторному вскрытию территории и дополнительным затратам», - отметили в акимате.

Власти заверили, что после обновления тепловых сетей благоустройство будет реализовано поэтапно. Точных сроков пока не называют.