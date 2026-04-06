06.04.2026, 15:12

Задолженность по транспортному налогу в Мангистау превысила 2 млрд тенге

Общество Наталья Вронская

В Мангистауской области более 2 млрд тенге транспортного налога остаются неуплаченными. Об этом сообщили в департаменте государственных доходов региона, передаёт Lada.kz.

коллаж Lada.kz. Фото автора улучшено с помощью ИИ
коллаж Lada.kz. Фото автора улучшено с помощью ИИ

По данным ведомства, в начале 2026 года жителям области был начислен налог за 2025 год по 186 тысячам автомобилей, принадлежащих физическим лицам. Общая сумма начислений составила 5,8 млрд тенге.

На сегодняшний день 36 638 человек не исполнили свои налоговые обязательства. За ними числится задолженность по 64 056 автомобилям на сумму более 2 млрд тенге.

Срок добровольной уплаты налога истёк 1 апреля 2026 года. Со 2 апреля за каждый день просрочки начисляется пеня в размере 1,25-кратной ставки рефинансирования Национального банка.

В департаменте предупреждают, что при дальнейшем уклонении от уплаты будут применяться меры принудительного взыскания. При задолженности свыше 1 МРП должнику направляется налоговый приказ. Если в течение пяти рабочих дней долг не будет погашен, материалы передадут частным судебным исполнителям.

В числе возможных мер - арест банковских счетов и имущества, ограничение на распоряжение имуществом, а также запрет на выезд за границу при долге свыше 40 МРП. Кроме того, должникам придётся оплатить услуги судебного исполнителя, которые могут достигать 25% от суммы задолженности.

В ведомстве призывают автовладельцев проверить наличие задолженности и своевременно оплатить налог. Сделать это можно через портал kgd.gov.kz, мобильные приложения банков второго уровня или сервисы электронного правительства.

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Список должников в студию!!!
07.04.2026, 05:59
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

