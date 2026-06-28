Очереди за газом в Актау не исчезают: автомобилисты вновь сообщают о многочасовом ожидании

Несмотря на заверения чиновников об отсутствии дефицита голубого топлива, ситуация на автогазозаправочных станциях Актау остается напряженной. В редакцию Lada.kz который день подряд продолжают поступать обращения от автомобилистов, которые возмущены ситуацией. Они утверждают, что часами вынуждены стоять в длинных очередях под палящим солнцем. Наши корреспонденты следят за сиуацией.

фото Лианы Рязанцевой. Lada.kz

По словам водителей, на некоторых АГЗС по-прежнему появляются таблички «Газ жоқ», а на тех заправках, где топливо есть, в длинные очереди выстраиваются десятки автомобилей.

«Вчера знакомый стоял больше часа, сегодня я сам приехал — очередь еще больше. Получается, официально дефицита нет, а фактически люди продолжают терять по нескольку часов, чтобы просто заправиться. При это заправщики говорят, не знаем, хватит ли всем топлива, то есть получается, что на заправках его не хватает», — рассказал один из водителей.

Подобная ситуация повторяется уже не первый год. С наступлением летнего сезона жители Актау традиционно сталкиваются с очередями на газовых заправках. В прошлом году одной из причин повышенного спроса называли наплыв туристов.

Теперь среди автомобилистов появляются новые версии происходящего. В социальных сетях и обращениях в редакцию некоторые жители задаются вопросом, не связан ли ажиотаж с ситуацией в соседних странах, где также сообщается о нехватке топлива. Вместе с тем каких-либо официальных подтверждений подобным предположениям нет.

Пока же факт остается неизменным: несмотря на официальные заявления властей об отсутствии дефицита, очереди на автогазозаправочных станциях Актау сохраняются. Редакция Lada.kz продолжает следить за развитием ситуации и ожидает дополнительных разъяснений от ответственных ведомств.

Напомним, накануне в управлении предпринимательства и торговли Мангистауской области заявили, что регион получает 18 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа в месяц — это самый высокий объем среди всех регионов Казахстана. В ведомстве объяснили, что очереди возникают лишь на отдельных АГЗС, расположенных на центральных улицах городов и районов.

При этом чиновники также напомнили, что в регионе зарегистрировано более 103 тысяч автомобилей, работающих на газе, а за последние годы значительно увеличилось число автомобилей с иностранными транзитными номерами, которые также используют сжиженный газ.