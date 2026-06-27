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27.06.2026, 15:40

В Актау зафиксированы длинные очереди на заправках

Общество 0 1 667 Лиана Рязанцева

Сегодня, 27 июня, в редакцию Lada.kz поступают обращения от автомобилистов. Жители Актау жалуются на перебои с поставками сжиженного газа. По словам водителей, на городских автогазозаправочных станциях образовались длинные очереди.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

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Водители Актау сообщают о перебоях с поставками сжиженного газа на городских автогазозаправочных станциях (АГЗС).

По словам автомобилистов, часть заправок временно не работает – на них размещены таблички с надписью: «Газ жоқ» («Газа нет»).

На АГЗС, где топливо все же отпускают, образовались длинные очереди.

Журналисты Lada.kz посетили несколько АГЗС в Актау. На заправках наблюдаются длинные очереди.

Почему в нашем регионе каждое лето возникают перебои со сжиженным газом? Почему власти не учитывают сезонный рост спроса и не увеличивают объемы поставок топлива? Сегодня, чтобы заправиться, я простоял в очереди больше часа. В такую жару это просто невыносимо, - пожаловался один из автовладельцев.

Вчера, 26 июня, в управлении предпринимательства и торговли Мангистауской области пояснили, что в регионе дефицита газа нет, а очереди наблюдаются лишь на отдельных заправках, расположенных на центральных улицах городов и районов.

По данным ведомства, на территории региона зарегистрировано 185 487 автомобилей, из которых 103 918 оборудованы газобаллонным оборудованием. За последние три года в регион было ввезено 22 354 автомобиля с транзитными номерами Грузии, большинство из которых также потребляют сжиженный нефтяной газ.

Ежемесячно Мангистауской области выделяется 18 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа - это самый высокий объем среди всех регионов Казахстана. Для сравнения, другим областям выделяется 11 тысяч тонн и меньше.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"в управлении предпринимательства и торговли Мангистауской области пояснили, что в регионе дефицита газа нет"----Очередная коровья лепёшка от чиновников!
27.06.2026, 16:51
alixah
alixah
Каждый год одно и тоже
27.06.2026, 14:01
NikolayS28122000
NikolayS28122000
Это всё от туристов ! Да ещё теперь и грузины нарисовались , надоели уже , все беды от них !
27.06.2026, 11:19
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