Почему в Актау вновь очереди за автогазом

В редакцию Lada.kz вновь обращаются водители с жалобами на очереди на автогазозаправочных станциях. Автомобилисты сообщают, что на некоторых АГЗС приходится подолгу ждать заправки и интересуются, с чем связан дефицит сжиженного нефтяного газа.

Фото из архива Lada.kz, улучшенные при помощи ИИ

В управлении предпринимательства и торговли Мангистауской области пояснили, что в регионе дефицита газа нет, а очереди наблюдаются лишь на отдельных заправках, расположенных на центральных улицах городов и районов.

По данным ведомства, на территории Мангистауской области зарегистрировано 185 487 автомобилей, из которых 103 918 оборудованы газобаллонным оборудованием. За последние три года в регион было ввезено 22 354 автомобиля с транзитными номерами Грузии, большинство из которых также потребляют сжиженный нефтяной газ.

Ежемесячно Мангистауской области выделяется 18 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа - это самый высокий объем среди всех регионов Казахстана. Для сравнения, другим областям выделяется 11 тысяч тонн и меньше.

С наступлением летнего сезона увеличился транспортный поток как внутри региона, так и за счет автомобилей, прибывающих извне. Именно это, по информации ведомства, стало причиной образования очередей на некоторых автогазозаправочных станциях. Для стабилизации ситуации в мае региону дополнительно выделили 1 008 тонн сжиженного нефтяного газа с завода АО «СНПС-Актобемунайгаз». В июне объем дополнительной поставки увеличили до 1 512 тонн, - отметили в управлении предпринимательства и торговли.

В настоящее время первые 180 тонн уже поступили в Бейнеуский район и распределены по автогазозаправочным станциям. Еще 180 тонн железнодорожным транспортом доставлены в Актау 25 июня и в ближайшее время поступят в розничную продажу.

Оставшиеся 1 152 тонны находятся в процессе отгрузки. Полностью доставить дополнительный объем в регион планируется до конца июня.