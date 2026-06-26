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26.06.2026, 12:23

Почему в Актау вновь очереди за автогазом

Общество 0 3 259 Сергей Кораблев

В редакцию Lada.kz вновь обращаются водители с жалобами на очереди на автогазозаправочных станциях. Автомобилисты сообщают, что на некоторых АГЗС приходится подолгу ждать заправки и интересуются, с чем связан дефицит сжиженного нефтяного газа. 

Фото из архива Lada.kz, улучшенные при помощи ИИ
Фото из архива Lada.kz, улучшенные при помощи ИИ

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В управлении предпринимательства и торговли Мангистауской области пояснили, что в регионе дефицита газа нет, а очереди наблюдаются лишь на отдельных заправках, расположенных на центральных улицах городов и районов.

По данным ведомства, на территории Мангистауской области зарегистрировано 185 487 автомобилей, из которых 103 918 оборудованы газобаллонным оборудованием. За последние три года в регион было ввезено 22 354 автомобиля с транзитными номерами Грузии, большинство из которых также потребляют сжиженный нефтяной газ.

Ежемесячно Мангистауской области выделяется 18 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа - это самый высокий объем среди всех регионов Казахстана. Для сравнения, другим областям выделяется 11 тысяч тонн и меньше.

С наступлением летнего сезона увеличился транспортный поток как внутри региона, так и за счет автомобилей, прибывающих извне. Именно это, по информации ведомства, стало причиной образования очередей на некоторых автогазозаправочных станциях. Для стабилизации ситуации в мае региону дополнительно выделили 1 008 тонн сжиженного нефтяного газа с завода АО «СНПС-Актобемунайгаз». В июне объем дополнительной поставки увеличили до 1 512 тонн, - отметили в управлении предпринимательства и торговли.

В настоящее время первые 180 тонн уже поступили в Бейнеуский район и распределены по автогазозаправочным станциям. Еще 180 тонн железнодорожным транспортом доставлены в Актау 25 июня и в ближайшее время поступят в розничную продажу.

Оставшиеся 1 152 тонны находятся в процессе отгрузки. Полностью доставить дополнительный объем в регион планируется до конца июня.

Ежедневно в две смены ведется мониторинг поставок и реализации газа. Отгрузка с заводов ТОО «КазГПЗ» и ТОО «АМӨЗ», а также соблюдение графика поставок находятся на постоянном контроле, - заверили в управлении предпринимательства и торговли.

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Комментарии

4 комментарий(ев)
fotooleg
fotooleg
Эта версия про приехавших уже всем надоела. Вроде рыночные отношения а нас банально пытаются обмануть. Мы же на заправках видим кто заправляется. Какие номера с каких регионов. Если мы строим рынок, то должны действовать рыночные правила. Товар пользующийся спросом должен производиться а больших объемах, что бы рынок был насыщен. Не надо сказки рассказывать что приехали россияне и всё скупили. Большинство заправок закрыты. Я вообще за то чтобы заправки не продающие газ просто закрывать. Куда они его девают, нужно у них спрашивать компетентным органам. Пусть по количеству будет меньше заправок, но будут большие на 6-8-10 мест, и на них всегда, подчёркиваю: ВСЕГДА будет газ. Может я и не прав. Это можно обсудить.
26.06.2026, 16:01
Ingul
Ingul
Дорожник, ваше замечание напоминает шутку: "Живем мы плохо, но ничего - у соседа корова тоже сдохла".
26.06.2026, 15:12
TANKIST
TANKIST
Как всегда виноваты туристы А если капнуть глубже? Экспорт гле подороже. Как всегда.
26.06.2026, 14:54
дорожник
дорожник
В Крыму нет авто газа уже 4 дня. Машину поставил, перешёл на общественный транспорт
26.06.2026, 08:55
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