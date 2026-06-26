Почему в Актау вновь очереди за автогазом

В редакцию Lada.kz вновь обращаются водители с жалобами на очереди на автогазозаправочных станциях. Автомобилисты сообщают, что на некоторых АГЗС приходится подолгу ждать заправки и интересуются, с чем связан дефицит сжиженного нефтяного газа.
В управлении предпринимательства и торговли Мангистауской области пояснили, что в регионе дефицита газа нет, а очереди наблюдаются лишь на отдельных заправках, расположенных на центральных улицах городов и районов.
По данным ведомства, на территории Мангистауской области зарегистрировано 185 487 автомобилей, из которых 103 918 оборудованы газобаллонным оборудованием. За последние три года в регион было ввезено 22 354 автомобиля с транзитными номерами Грузии, большинство из которых также потребляют сжиженный нефтяной газ.
Ежемесячно Мангистауской области выделяется 18 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа - это самый высокий объем среди всех регионов Казахстана. Для сравнения, другим областям выделяется 11 тысяч тонн и меньше.
С наступлением летнего сезона увеличился транспортный поток как внутри региона, так и за счет автомобилей, прибывающих извне. Именно это, по информации ведомства, стало причиной образования очередей на некоторых автогазозаправочных станциях. Для стабилизации ситуации в мае региону дополнительно выделили 1 008 тонн сжиженного нефтяного газа с завода АО «СНПС-Актобемунайгаз». В июне объем дополнительной поставки увеличили до 1 512 тонн, - отметили в управлении предпринимательства и торговли.
В настоящее время первые 180 тонн уже поступили в Бейнеуский район и распределены по автогазозаправочным станциям. Еще 180 тонн железнодорожным транспортом доставлены в Актау 25 июня и в ближайшее время поступят в розничную продажу.
Оставшиеся 1 152 тонны находятся в процессе отгрузки. Полностью доставить дополнительный объем в регион планируется до конца июня.
Ежедневно в две смены ведется мониторинг поставок и реализации газа. Отгрузка с заводов ТОО «КазГПЗ» и ТОО «АМӨЗ», а также соблюдение графика поставок находятся на постоянном контроле, - заверили в управлении предпринимательства и торговли.
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