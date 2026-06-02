Сколько сжиженного газа выделено для Мангистау в июне

Для владельцев автомобилей с ГБО Минэнерго РК в июне выделило 18 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа, передаёт Lada.kz .

Фото: Lada.kz

С наступлением лета жители Мангистауской области стали выражать опасения, что у автовладельцев региона снова начнутся проблемы с заправкой газом. В прошлом дефицит газа в жаркий сезон власти связывали с наплывом туристов, прибывших на собственном транспорте из других областей Казахстана.

Фотокорреспондент издания Lada.kz объездил автозаправки Актау и разведал текущую обстановку.

По его словам, больших очередей на АГЗС не наблюдается, в ожидании стоят 3-5 машин. Однако, некоторые автогазозаправочные станции оказались закрыты.

Как сообщили пользователи сайта Lada.kz, не работала сегодня значительная часть АГЗС. По словам водителей, около 70% заправок были закрыты.

Согласно данным Министерства энергетики, на июнь текущего года для автовладельцев Мангистауской области выделено 18 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа. 16 912 тонн должно поставить ТОО «КазГПЗ», остальные 1088 тонн – АНПЗ.

В мае в регион было направлено также 18 тысяч тонн газа, что говорит о том, что дополнительных объемов для Мангистау в первый месяц лета не предусмотрено.