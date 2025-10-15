18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.63
622.23
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
15.10.2025, 16:29

Дефицит сжиженного газа в Мангистау: власти сообщают о недобросовестных предпринимателях

Общество 0 3 345 Наталья Вронская

Сегодня, 15 октября, в акимате Мангистауской области прошло расширенное совещание по вопросам оборота и обеспечения региона сжиженным нефтяным газом. В обсуждении участвовали акимы городов и районов, представители правоохранительных органов и предприниматели. Заседание транслировалось в прямом эфире, передает Lada.kz.

Фото: ЦОК Мангистауской области
Фото: ЦОК Мангистауской области

По словам руководителя областного управления предпринимательства и торговли Пікіра Сансызбаева, регион остаётся одним из крупнейших потребителей сжиженного газа в стране  ежемесячная потребность составляет около 18 тысяч тонн. Основной объём поступает с завода «КазГПЗ», а часть  с Атырауского НПЗ (АНПЗ).

Однако в октябре из-за планового ремонта Атырауского завода регион недополучил около 3,6 тысяч тонн топлива. Чтобы восполнить дефицит, поставки голубого топлива стали получать с завода «СНПС-Актобемунайгаз» в Актобе. Но изменение логистики привело к задержкам транспорта и очередям на некоторых АГЗС.

По словам Сансызбаева, проблема усугубилась действиями недобросовестных предпринимателей.

Выявлены случаи, когда отдельные бизнесмены не доставляли выделенный им газ на закреплённые станции, а продавали его в другие регионы. Есть и формально зарегистрированные АГЗС, созданные только ради увеличения квот. Это вызывает недовольство среди населения и риски социального напряжения. Мы проведём полную проверку, чтобы проследить движение каждого литра, - подчеркнул он.

По официальным данным, за год число автогазозаправочных станций в регионе выросло с 462 до 552, однако часть из них существует только «на бумаге». Например, в Бейнеуском районе отдельные предприниматели получили более 1 500 тонн газа, но реализовали его через совершенно другие станции.

По словам главы ведомства, ремонт АНПЗ завершится к концу октября, а с 1 ноября поставки сжиженного газа в Мангистаускую область будут полностью восстановлены.

Напомним, ранее в редакцию Lada.kz обратились автовладельцы, пожаловавшиеся на долгое простаивание в очередях за газом на АГЗС региона.

5
29
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?