Дефицит сжиженного газа в Мангистау: власти сообщают о недобросовестных предпринимателях

Сегодня, 15 октября, в акимате Мангистауской области прошло расширенное совещание по вопросам оборота и обеспечения региона сжиженным нефтяным газом. В обсуждении участвовали акимы городов и районов, представители правоохранительных органов и предприниматели. Заседание транслировалось в прямом эфире, передает Lada.kz .

Фото: ЦОК Мангистауской области

По словам руководителя областного управления предпринимательства и торговли Пікіра Сансызбаева, регион остаётся одним из крупнейших потребителей сжиженного газа в стране – ежемесячная потребность составляет около 18 тысяч тонн. Основной объём поступает с завода «КазГПЗ», а часть – с Атырауского НПЗ (АНПЗ).

Однако в октябре из-за планового ремонта Атырауского завода регион недополучил около 3,6 тысяч тонн топлива. Чтобы восполнить дефицит, поставки голубого топлива стали получать с завода «СНПС-Актобемунайгаз» в Актобе. Но изменение логистики привело к задержкам транспорта и очередям на некоторых АГЗС.

По словам Сансызбаева, проблема усугубилась действиями недобросовестных предпринимателей.

Выявлены случаи, когда отдельные бизнесмены не доставляли выделенный им газ на закреплённые станции, а продавали его в другие регионы. Есть и формально зарегистрированные АГЗС, созданные только ради увеличения квот. Это вызывает недовольство среди населения и риски социального напряжения. Мы проведём полную проверку, чтобы проследить движение каждого литра, - подчеркнул он.

По официальным данным, за год число автогазозаправочных станций в регионе выросло с 462 до 552, однако часть из них существует только «на бумаге». Например, в Бейнеуском районе отдельные предприниматели получили более 1 500 тонн газа, но реализовали его через совершенно другие станции.

По словам главы ведомства, ремонт АНПЗ завершится к концу октября, а с 1 ноября поставки сжиженного газа в Мангистаускую область будут полностью восстановлены.

Напомним, ранее в редакцию Lada.kz обратились автовладельцы, пожаловавшиеся на долгое простаивание в очередях за газом на АГЗС региона.