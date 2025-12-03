Казахстанцы рискуют остаться без автогаза: дефицит топлива вырос до 23% — Минэнерго

В Казахстане наблюдается острый дефицит сжиженного нефтяного газа (СНГ), который уже влияет на внутренний рынок и может затормозить развитие экономики. Министерство энергетики рассказало, какие проблемы тормозят отрасль и какие шаги планируются для их решения, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz

Производство и спрос: дефицит растет

По данным Минэнерго, в 2025 году производство СНГ для внутреннего рынка составило 1,7 млн тонн, тогда как потребность достигает 2,2 млн тонн. Это означает, что дефицит топлива составляет около 23%, что ставит под угрозу стабильность поставок для казахстанских автолюбителей и промышленных предприятий.

Казахстанский газ остается дешевым, но это создает риски

Несмотря на дефицит, цены на автогаз в Казахстане остаются одними из самых низких в регионе — от 72 до 112 тенге за литр. Для сравнения:

Россия – 190 тенге

Азербайджан – 200 тенге

Таджикистан – 325 тенге

Узбекистан – 421 тенге

Туркменистан – 394 тенге

Кыргызстан – 160 тенге

Низкие цены стимулируют высокий спрос, но одновременно создают риск перетока казахстанского газа за границу, несмотря на действующие запреты.

СНГ как стратегическое сырье для экономики

Министерство отмечает, что сжиженный газ — это не только топливо для автомобилей, но и ценное сырье для нефтехимической отрасли. На его основе производят пластик, удобрения и высокотехнологичные материалы.

«Каждый доллар, вложенный в нефтехимию, приносит экономике $2–3. Каждое новое рабочее место создает до семи вакансий в смежных отраслях. После переработки стоимость продукции возрастает примерно в 20 раз», — подчеркнули в ведомстве.

Создание стабильной и рентабельной отрасли СНГ рассматривается как основа для высокооплачиваемых рабочих мест и инновационной экономики в будущем.

Законопроект и меры поддержки инвесторов

Чтобы решить проблему дефицита и привлечь инвестиции в нефтегазохимию, разрабатывается специальный законопроект с поправками. Среди ключевых мер:

обеспечение проектов необходимым количеством топлива;

обязательное использование не менее 70% пропан-пропиленовых и/или бутан-бутиленовых фракций в качестве сырья для производства нефтехимпродукции.

Эти меры должны создать устойчивую платформу для инвесторов и стимулировать рост внутреннего производства.

Казахстан стоит на пороге решения стратегической задачи: превратить дефицитный сжиженный газ из проблемы в точку роста для экономики и высокотехнологичных отраслей.