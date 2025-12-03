Казахстанцы рискуют остаться без автогаза: дефицит топлива вырос до 23% — Минэнерго

В Казахстане наблюдается острый дефицит сжиженного нефтяного газа (СНГ), который уже влияет на внутренний рынок и может затормозить развитие экономики. Министерство энергетики рассказало, какие проблемы тормозят отрасль и какие шаги планируются для их решения, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
По данным Минэнерго, в 2025 году производство СНГ для внутреннего рынка составило 1,7 млн тонн, тогда как потребность достигает 2,2 млн тонн. Это означает, что дефицит топлива составляет около 23%, что ставит под угрозу стабильность поставок для казахстанских автолюбителей и промышленных предприятий.
Несмотря на дефицит, цены на автогаз в Казахстане остаются одними из самых низких в регионе — от 72 до 112 тенге за литр. Для сравнения:
Россия – 190 тенге
Азербайджан – 200 тенге
Таджикистан – 325 тенге
Узбекистан – 421 тенге
Туркменистан – 394 тенге
Кыргызстан – 160 тенге
Низкие цены стимулируют высокий спрос, но одновременно создают риск перетока казахстанского газа за границу, несмотря на действующие запреты.
Министерство отмечает, что сжиженный газ — это не только топливо для автомобилей, но и ценное сырье для нефтехимической отрасли. На его основе производят пластик, удобрения и высокотехнологичные материалы.
«Каждый доллар, вложенный в нефтехимию, приносит экономике $2–3. Каждое новое рабочее место создает до семи вакансий в смежных отраслях. После переработки стоимость продукции возрастает примерно в 20 раз», — подчеркнули в ведомстве.
Создание стабильной и рентабельной отрасли СНГ рассматривается как основа для высокооплачиваемых рабочих мест и инновационной экономики в будущем.
Чтобы решить проблему дефицита и привлечь инвестиции в нефтегазохимию, разрабатывается специальный законопроект с поправками. Среди ключевых мер:
обеспечение проектов необходимым количеством топлива;
обязательное использование не менее 70% пропан-пропиленовых и/или бутан-бутиленовых фракций в качестве сырья для производства нефтехимпродукции.
Эти меры должны создать устойчивую платформу для инвесторов и стимулировать рост внутреннего производства.
Казахстан стоит на пороге решения стратегической задачи: превратить дефицитный сжиженный газ из проблемы в точку роста для экономики и высокотехнологичных отраслей.
