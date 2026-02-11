18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
11.02.2026, 11:46

В Казахстане ужесточают правила для автомобилей на газе: что изменится для водителей

Новости Казахстана 0 1 010

В Казахстане ужесточают правила эксплуатации автогазозаправочных станций и автомобилей, использующих газовое топливо. Соответствующие поправки в законодательство уже получили одобрение депутатов Мажилиса в первом чтении. Изменения направлены на повышение безопасности и усиление контроля в сфере газоснабжения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.

Фото: Яндекс Карты
Фото: Яндекс Карты

Причины ужесточения правил

Законопроект вносит изменения в документ, регулирующий вопросы газоснабжения и рационального потребления газа. Как отметил депутат Мажилиса Едил Жанбыршин, необходимость реформы связана прежде всего с вопросами безопасности.

По официальным данным, в стране работает около 3000 автогазозаправочных станций, и примерно 90 процентов из них используют наземные газовые резервуары. Именно такие конструкции оказались наиболее уязвимыми с точки зрения безопасности.

В 2025 году произошли трагические инциденты — взрывы на газозаправках в Туркестанской и Атырауской областях, которые привели к человеческим жертвам. Эти события стали одним из ключевых аргументов в пользу пересмотра требований к инфраструктуре газовых заправок.

Какие ограничения предлагают ввести

Поправки предусматривают сразу несколько принципиальных изменений в работе автогазозаправочных станций:

  • строительство новых газовых заправок будет разрешено только с подземными газовыми ёмкостями;

  • действующие станции должны перенести резервуары под землю до 1 января 2031 года;

  • будет введён запрет на заправку автомобилей и бытовых газовых баллонов вне официально разрешённых пунктов.

Таким образом, государство намерено постепенно отказаться от использования наземных ёмкостей, которые считаются более опасными.

Возможное сокращение числа заправок

Отдельный вопрос связан с балансом спроса и предложения на рынке сжиженного газа. По данным депутатов, в 2025 году в Казахстане было потреблено около 2 миллионов тонн сжиженного газа, тогда как объём добычи составил примерно 1,8 миллиона тонн. Это означает, что спрос уже превышает предложение.

При этом количество автогазозаправочных станций продолжает расти, а уровень контроля за их работой остаётся недостаточным. В связи с этим предлагается предоставить акиматам право регулировать число газовых заправок в регионах.

Эксперты не исключают, что такие меры могут привести к сокращению числа автогазозаправочных станций и изменению структуры рынка.

Трагедия, ставшая поводом для реформы

Одним из самых резонансных происшествий, ускоривших обсуждение новых требований, стал взрыв на автогазозаправке 21 марта 2025 года. Тогда легковой автомобиль въехал на территорию станции, после чего произошёл взрыв и начался пожар. Огонь перекинулся на соседний автомобиль.

В результате трагедии два человека погибли на месте, ещё трое получили ожоги различной степени тяжести.

Этот инцидент стал очередным подтверждением необходимости усиления требований к безопасности газовой инфраструктуры.

