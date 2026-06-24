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24.06.2026, 16:47

Атака на Оренбургский ГПЗ: что теперь будет с газом в Казахстане?

Новости Казахстана 0 1 559

Атака беспилотников на крупное промышленное предприятие в Оренбургской области заставила экстренно реагировать энергетический сектор Казахстана. В Минэнерго РК официально объяснили, угрожает ли инцидент дефицитом топлива внутри страны, сообщает Lada.kz. 

Фото: news-orenburg.ru
Фото: news-orenburg.ru

Экстренный маневр: как Минэнерго защитило внутренний рынок

Недавний инцидент с участием БПЛА на российском ГПЗ в Оренбуржье заставил казахстанские энергетические службы действовать на опережение. Как сообщили в Министерстве энергетики РК, атака никак не повлияла на конечных потребителей внутри страны. Диспетчерские службы сработали мгновенно, изменив логистические схемы и направив встречные объемы голубого топлива по альтернативным маршрутам.

Газ без перебоев: откуда черпают резервы

Возникшие риски удалось полностью нивелировать за счет диверсификации источников. Выпавшие объемы оперативно компенсируются из других резервных каналов. По официальным данным ведомства:

  • Вся газовая инфраструктура республики работает без сбоев и исключительно в штатном режиме.

  • Внутренний рынок защищен от дефицита и стопроцентно обеспечен необходимыми энергоресурсами.

«Ситуация находится на непрерывном и круглосуточном контроле министерства и национального оператора», — подчеркнула официальный представитель Минэнерго РК Асель Серикпаева.

Географический контекст: почему Оренбургский ГПЗ важен для РК

Оренбургский газоперерабатывающий завод исторически тесно связан с газовой отраслью Казахстана. Предприятие долгие годы технологически завязано на переработку сырья, поступающего с гигантского казахстанского месторождения Карачаганак. Именно поэтому любые ЧП на данном российском объекте вызывают повышенное внимание со стороны Астаны, однако в этот раз гибкость отечественной газотранспортной системы позволила избежать какого-либо ущерба для экономики РК.

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