Фонарный столб рухнул на автомобиль в Актау

Фото из социальных сетей

В соцсетях появилось фото легкового автомобиля, на который упала опора освещения. Инцидент произошел возле дома №38 в 27 микрорайоне Актау.

Одна из жительниц города рассказала, что регулярно оставляет автомобиль именно на этом парковочном месте, однако в ночь перед происшествием свободных мест не оказалось.

Я в шоке. Всегда ставила машину именно на этом месте возле площадки. Вчера ночью возвращалась домой, сделала два круга по двору, потому что свободных мест не было, еще и возмущалась, что опять негде парковаться. В итоге оставила машину в другом месте. А сегодня увидела, что столб рядом с этой парковкой упал прямо на автомобиль. Ночью был просто жуткий ливень, а сам столб рухнул примерно в 12:00. Кажется, впервые отсутствие парковки сыграло мне на руку, - поделилась женщина.

Как сообщили в городском акимате, упавшая опора наружного освещения была установлена в 2024 году в рамках программы «Бюджет народного участия» во время благоустройства дворовой территории по просьбе жителей.

Конструкция обрушилась вследствие значительного износа алюминиевой опоры, а также неблагоприятных погодных условий, сопровождавшихся обильными осадками, - объяснили чиновники.

В настоящее время городским отделом ЖКХ подрядной организации ТОО «West Recycling Company», обслуживающей сети наружного освещения, дано поручение принять необходимые меры. В целях безопасности опора отключена от электроснабжения.

По обращению владельца поврежденного автомобиля до прибытия независимого оценщика, которому предстоит определить размер причиненного ущерба, упавший столб демонтировать не будут. Он остается на месте происшествия.