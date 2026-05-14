В Актау мужчина разбил чужой автомобиль кирпичом на глазах у прохожих

В Актау неизвестный мужчина разгромил кирпичом припаркованный автомобиль возле ЖК «Три короны» в 7А микрорайоне. Видео произошедшего распространилось в социальных сетях, передает Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео, улучшен при помощи ИИ

На кадрах видно, как мужчина несколько раз поднимает кирпич и с силой бросает его в Nissan Primera. В результате машина получила серьёзные повреждения – разбито лобовое стекло и повреждены элементы кузова. Причиной столь «дерзкой» расправы над автомобилем мог стать внутренний конфликт: якобы владелец транспорта отказался произвести оплату за выполненную работу.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, инцидент произошёл 13 мая.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции правонарушитель был установлен и задержан. Он доставлен в управление полиции города Актау, - сообщили в ведомстве.

По данным правохранителей, мужчину привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. В настоящее время он помещён в комнату временного содержания. Материал направлен в суд для принятия процессуального решения.

Кроме того, по факту умышленного повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело по статье 202 УК РК.