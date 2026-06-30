Педагоги музыкальной школы Актау пожаловались на задержку зарплаты и отпускных

Преподаватели детской музыкальной школы имени Абыла Таракулы обратились с жалобой в Telegram-чат акима Мангистауской области, заявив о задержке выплаты отпускных и заработной платы. В управлении образования Мангистауской области прокомментировали ситуацию, передаёт Lada.kz .

Фото: yandex.kz

Педагоги детской музыкальной школы имени Абыла Таракулы обратились к акиму Мангистауской области с жалобой на задержку выплат. В обращении они сообщили, что вышли в отпуск, однако до сих пор не получили отпускные и заработную плату.

Согласно графику отпусков, мы вышли в ежегодный оплачиваемый отпуск 15 июня. В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан отпускные должны быть выплачены не позднее чем за три рабочих дня до начала отпуска. Однако по состоянию на сегодняшний день выплаты нами так и не получены. Ранее нам неоднократно сообщали, что денежные средства будут перечислены в ближайшее время. Позже нам сообщили, что выплаты поступят 25 июня, и попросили дождаться. Однако обещанные сроки вновь не были соблюдены и мы до сих пор не получили положенные нам денежные средства, - говорится в обращении учителей.

По словам педагогов, из-за длительной задержки выплат многие из них оказались в сложном финансовом положении. Они отмечают, что имеют кредитные обязательства, должны оплачивать коммунальные услуги, обеспечивать семьи и нести другие ежемесячные расходы, которые невозможно своевременно покрыть без заработной платы и отпускных.

Мы просим власти разобраться в причинах задержки выплат, обеспечить незамедлительное перечисление отпускных и заработной платы всем преподавателям, а также рассмотреть вопрос о начислении компенсации (пени) за нарушение сроков выплат в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан, - отметили преподаватели.

В управлении образования Мангистауской области, отвечая на запрос редакции, пояснили причины задержки выплат.

В ведомстве сообщили, что в детской школе искусств Актау педагогическую деятельность осуществляют 124 преподавателя. Ежегодные трудовые отпуска предоставлялись поэтапно:

с 25 мая в отпуск вышли 38 педагогов;

с 1 июня — 29 педагогов;

с 8 июня — 2 педагога;

с 11 июня — 1 педагог;

с 15 июня — 40 педагогов.

В отношении 40 педагогов, вышедших в трудовой отпуск с 15 июня, отпускные выплаты, заработная плата и пособия на оздоровление начислены в полном объеме. Платежные документы в установленном порядке направлены на рассмотрение в органы Казначейства. В настоящее время все платежные поручения находятся на стадии обработки в органах Казначейства. После поступления финансирования выплаты будут произведены в полном объеме в соответствии с требованиями действующего законодательства,- заключили в управлении.

Для справки: Казахская детская школа искусств им. Абыла Таракулы расположена в 5 микрорайоне. В школе проводится комплексное обучение по музыкальным, танцевальным и художественным направлениям.