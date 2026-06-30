Прокуратура Мангистау подвела итоги полугодия: государству возвращены 57 земельных участков

В прокуратуре Мангистауской области подвели итоги работы за первое полугодие и сообщили о ключевых результатах деятельности, передаёт Lada.kz .

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В пресс-службе ведомства сообщили, что по итогам первого полугодия прокурорами защищены конституционные права более 13 тысяч граждан.

В доход государства взыскано 1,3 млрд тенге, возвращено имущество на сумму 1,2 млрд тенге, предотвращено необоснованное расходование бюджетных средств на сумму 30,1 млрд тенге. В сфере государственных закупок отменены 10 незаконных закупок на общую сумму 7,6 млрд тенге. В рамках надзорной деятельности государству возвращены 57 земельных участков общей площадью 3,6 тыс. гектаров, - сообщили в надзорном органе.

Особое внимание, по словам пресс-службы прокуратуры, уделялось защите прав инвесторов. Благодаря мерам прокурорского сопровождения оказано содействие в реализации 32 инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 328 млрд тенге.

Кроме того, при координации прокуратуры погашена задолженность по алиментам на сумму свыше 1 млрд тенге.

По итогам первого полугодия криминогенная ситуация в регионе характеризуется положительной динамикой. Общее количество уголовных правонарушений снизилось на 6,9%, а количество преступлений — на 8,5%. В рамках противодействия наркопреступности уничтожено 700 наркореклам, посредством информационной системы «Кибернадзор» заблокировано 1719 интернет-ссылок, удалено 600 граффити с рекламой наркотических средств. в системе «Антифрод» выявлено 487 инцидентов, заблокированы подозрительные транзакции на сумму 5,1 млн тенге.,- рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что ворганизациях образования проведены мероприятия, направленные на формирование правовой культуры среди молодежи, профилактику суицида, буллинга и бытового насилия.