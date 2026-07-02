На АГЗС очереди, Минэнерго увеличивает объем поставки СНГ – ситуация с газом в Мангистау

В Мангистауской области автомобилисты продолжают испытывать трудности при заправке сжиженным голубым топливом (СНГ). Чтобы заполнить бак, нужно отстоять очереди протяженностью в десятки машин, сообщают водители. В акимате рассказали, что в июле для региона Минэнерго выделило дополнительный объем газа, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото из архива

Автомобилисты Мангистау продолжают жаловаться на очереди за газом.

- Что опять происходит с газом? Большая часть автозаправок в Актау закрыты. А где на тех автозаправках, где он есть, там длинные очереди. Каждое лето одно и то же, - говорят водители.

Как сообщили в управлении предпринимательства и торговли Мангистауской области, курирующем сферу газоснабжения, помимо установленных ранее 18 тысяч тонн, в Минэнерго РК выделили еще 2 тысячи тонн для нашего региона. Итого среди АГЗС в июле распределят 20 тысяч топлива.

Также в ведомстве заверили, что никаких оповещений и анонсов от Министерства энергетики о повышении цен на газ не было. В Актау и районах СНГ реализуют по 72 тг за литр, говорят в управлении. Исключение составляет Бейнеуский район – здесь из-за трат на логистику цена литра составляет 77 тг.

«Местные исполнительные органы осуществляют ежедневный мониторинг работы автомобильных газозаправочных станций – сколько работает, какая обстановка. Всего в регионе 602 АГЗС, газ отгружается согласно составленному графику», - рассказали в управлении предпринимательства и торговли.

Мы продолжаем следить за ситуацией. Наш корреспондент снял ситуацию на заправках вечером, 1 июля 2026 года.

Напомним, с наступлением лета автовладельцы стали сообщать о часовых очередях на АГЗС. Власти связали повышенный спрос с наступлением туристического сезона и ростом количества автомобилей с газобалонным оборудованием, в том числе «транзитников».