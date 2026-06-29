18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
486.47
554.77
6.26
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
28.06.2026, 22:11

Минэнерго: дефицита автогаза в Мангистау нет, регион получает топливо сверх потребности

Общество 0 1 230 Наталья Вронская

Несмотря на жалобы автомобилистов на длинные очереди за сжиженным газом в Мангистауской и Атырауской областях, в Министерстве энергетики Казахстана заявили, что оба региона обеспечены топливом в объемах, превышающих их расчетную потребность, передает Lada.kz по информации Tengrinews.kz.

фото архив Lada.kz
фото архив Lada.kz

Похожие новости

В ведомстве отметили, что в июне Мангистауской области при заявленной потребности в 18 тысяч тонн было выделено 19,5 тысячи тонн сжиженного нефтяного газа. Дополнительные 1,5 тысячи тонн направили из ресурсов АО «СНПС-Актобемунайгаз» для покрытия возросшего сезонного спроса.

По информации министерства, этих объемов достаточно как для местных автомобилистов, так и для транзитного транспорта. Отгрузка топлива осуществляется ежедневно.

В Атыраускую область при расчетной потребности в 9 тысяч тонн направили свыше 11,6 тысячи тонн газа. Дополнительные объемы были выделены заранее в связи с плановой остановкой Атырауского нефтеперерабатывающего завода на профилактический ремонт.

Также в Минэнерго опровергли распространяющиеся предположения о том, что локальные перебои могли быть связаны со снижением добычи на месторождении Карачаганак.

«Плановые работы на месторождении не оказывают негативного влияния на обеспеченность внутреннего рынка ГСМ. Отечественные потребители снабжаются топливом в штатном рабочем режиме», — подчеркнули в ведомстве.

В министерстве добавили, что ситуация с обеспечением регионов сжиженным газом находится на постоянном контроле Министерства энергетики и местных исполнительных органов.

Напомним, уже несколько дней на газовых заправках Мангистауской области наблюдается ажиотаж. Множество заправок закрыто, а на тех, где голубое топливо продают ждать очереди приходиться часами.

1
117
112
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0
Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседейНовости Казахстана
21.06.2026, 17:25 0
Склады забиты: почему казахстанцы отказываются покупать мясо сайгаков?Новости Казахстана
11.06.2026, 12:43 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь