Минэнерго: дефицита автогаза в Мангистау нет, регион получает топливо сверх потребности

Несмотря на жалобы автомобилистов на длинные очереди за сжиженным газом в Мангистауской и Атырауской областях, в Министерстве энергетики Казахстана заявили, что оба региона обеспечены топливом в объемах, превышающих их расчетную потребность, передает Lada.kz по информации Tengrinews.kz.

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В ведомстве отметили, что в июне Мангистауской области при заявленной потребности в 18 тысяч тонн было выделено 19,5 тысячи тонн сжиженного нефтяного газа. Дополнительные 1,5 тысячи тонн направили из ресурсов АО «СНПС-Актобемунайгаз» для покрытия возросшего сезонного спроса.

По информации министерства, этих объемов достаточно как для местных автомобилистов, так и для транзитного транспорта. Отгрузка топлива осуществляется ежедневно.

В Атыраускую область при расчетной потребности в 9 тысяч тонн направили свыше 11,6 тысячи тонн газа. Дополнительные объемы были выделены заранее в связи с плановой остановкой Атырауского нефтеперерабатывающего завода на профилактический ремонт.

Также в Минэнерго опровергли распространяющиеся предположения о том, что локальные перебои могли быть связаны со снижением добычи на месторождении Карачаганак.

«Плановые работы на месторождении не оказывают негативного влияния на обеспеченность внутреннего рынка ГСМ. Отечественные потребители снабжаются топливом в штатном рабочем режиме», — подчеркнули в ведомстве.

В министерстве добавили, что ситуация с обеспечением регионов сжиженным газом находится на постоянном контроле Министерства энергетики и местных исполнительных органов.

Напомним, уже несколько дней на газовых заправках Мангистауской области наблюдается ажиотаж. Множество заправок закрыто, а на тех, где голубое топливо продают ждать очереди приходиться часами.